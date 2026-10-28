Pemerintah Respons Aspirasi Mahasiswa, Paparkan Langkah Penanganan Karhutla hingga Reformasi Hukum

PONTIANAK POST - Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Syahganda Nainggolan mengatakan pemerintah menghormati aspirasi mahasiswa yang disampaikan melalui demonstrasi sebagai bagian dari kebebasan berpendapat dalam demokrasi.

Dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu, Syahganda menyebut kritik, aspirasi, dan pengawasan publik sebagai bagian penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Advertisement Menurutnya, masukan tersebut dapat menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas kebijakan dan pelayanan kepada masyarakat.

"Pemerintah menghormati dan menghargai penyampaian aspirasi oleh mahasiswa, termasuk melalui aksi demonstrasi, sebagai bagian dari upaya merawat demokrasi," ujar Syahganda.

Ia mengatakan pemerintah memahami berbagai isu yang disoroti mahasiswa, mulai dari lingkungan, ekonomi, pendidikan, reformasi hukum dan tata kelola pemerintahan, hingga perlindungan HAM dan demokrasi.

Advertisement Menurut Syahganda, isu-isu tersebut telah menjadi bagian dari prioritas pemerintah dan ditindaklanjuti melalui berbagai kebijakan serta langkah konkret.

Pemerintah Paparkan Penanganan Karhutla

Di bidang lingkungan, Syahganda mengatakan pemerintah terus mengintensifkan pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Menurut dia, pemerintah telah mengerahkan 72.303 personel gabungan di enam provinsi. Penanganan tersebut didukung operasi darat, pemadaman udara, patroli, dan modifikasi cuaca.

Pemerintah juga berupaya melindungi masyarakat terdampak, memperkuat pencegahan, serta memastikan penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang diduga bertanggung jawab atas karhutla.