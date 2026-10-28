1.000 Calon Siswa Sekolah Rakyat Masih Jalani Rehabilitasi dan Penyetaraan, Ada Banyak Kendala

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Menteri Sosial RI Syaifullah Yusuf.

Advertisement PONTIANAK POST - Kementerian Sosial (Kemensos) masih menangani lebih dari 1.000 calon siswa Sekolah Rakyat yang membutuhkan rehabilitasi dan penyetaraan sebelum mengikuti pembelajaran formal.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyebutkan, dari alokasi 45.000 siswa tahun ini, sebanyak 44.000 anak sudah mengikuti pembelajaran di kelas.

Saifullah menjelaskan, sebagian calon siswa masih memerlukan pemulihan khusus karena menghadapi berbagai kendala, mulai dari masalah kesehatan hingga kemampuan membaca.

"Yang 1.000 lebih sedang mengikuti proses rehabilitasi di sentra-sentra Kementerian Sosial yang sebagian gedungnya dimanfaatkan juga sebagai Sekolah Rakyat rintisan, ya masih memerlukan pemulihan khusus," kata Saifullah di Makassar, Rabu (28/10).

Menurut dia, ada anak yang sudah duduk di kelas 1 SMP atau SMA tetapi belum bisa membaca. Selain itu, terdapat anak berusia 17–18 tahun yang sama sekali belum pernah mengenyam pendidikan formal.

Karena itu, proses rehabilitasi dan penyetaraan diperlukan agar anak-anak tersebut dapat dipersiapkan untuk mengikuti pembelajaran formal.

Kemensos juga menjalankan proses tersebut bersamaan dengan pemenuhan sarana dan prasarana Sekolah Rakyat.

Saifullah mengatakan, langkah itu dilakukan untuk mendukung penanganan anak-anak dari kelompok paling rentan, sesuai arahan Presiden Prabowo.

182 Titik Sekolah Rakyat Sudah Beroperasi

Di sisi pembangunan, Kemensos bersama kementerian dan lembaga teknis terkait, termasuk Kementerian Pekerjaan Umum (PU), mendapat penugasan membangun 100 gedung Sekolah Rakyat permanen di seluruh Indonesia.

Dari jumlah tersebut, 93 gedung telah digunakan, sedangkan tujuh lainnya masih dalam proses pembangunan. Selain itu, Sekolah Rakyat rintisan telah beroperasi di 82 titik.

"Semua beriringan ya. 100 Sekolah Rakyat permanen telah dibangun, 93 di antaranya telah digunakan, dan tujuh lainnya dalam proses pembangunan. Sementara Sekolah Rakyat rintisan yang sudah berjalan sebanyak 82 titik, sehingga total jumlah Sekolah Rakyat yang sudah beroperasi sebanyak 182 titik dengan 44 ribu siswa," kata dia.

Saifullah menjelaskan, kendala geografis, terutama di sejumlah daerah di luar Pulau Jawa, memengaruhi pengangkutan logistik dan bahan bangunan. Kondisi tersebut membuat penyelesaian pembangunan gedung tidak bisa dilakukan secara bersamaan.

Meski demikian, dia optimistis seluruh gedung Sekolah Rakyat permanen yang ditargetkan dapat rampung pada akhir tahun ini.

Setiap gedung permanen Sekolah Rakyat di kabupaten/kota dirancang untuk menampung sedikitnya 2.000 siswa, mulai dari jenjang sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), hingga sekolah menengah atas (SMA).