Pistol Meletus di Gudang Senjata, Perwira Kopassus Tewas

PONTIANAK POST – Seorang anggota TNI AD, Letda Inf Jihad Ahmad Al-Rasyid, tewas tertembak di Gudang Senjata Grup 2 Kopassus, Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Sabtu (24/10). Insiden tersebut diduga terjadi akibat kelalaian Letda Inf AG saat mengosongkan pistol.

Kepala Penerangan Kopassus Kolonel Inf Indra Mardianto menjelaskan, berdasarkan pemeriksaan awal dan rekaman CCTV, AG diduga tidak menjalankan prosedur pengosongan senjata dengan benar. Saat mengokang pistol, masih terdapat amunisi di dalam kamar peluru.

Advertisement Indra membantah dugaan bahwa penembakan dilakukan secara sengaja. “Jari AG diduga masuk ke bagian sensitif pistol, yaitu pelatuk yang dapat memicu tembakan. Hal tersebut menyebabkan senjata mengeluarkan peluru dan mengenai korban hingga tewas,” jelasnya dalam keterangan tertulis, Rabu (28/10).

AG telah ditahan di Denpom IV/4 Surakarta untuk menjalani penyidikan lebih lanjut. Polisi militer turut mengamankan barang bukti berupa satu pucuk pistol, satu magasin, satu selongsong peluru, serta rekaman CCTV di sekitar tempat kejadian perkara.

Sebagai tindak lanjut, satuan juga menjatuhkan sanksi administratif berupa pencabutan tanda kualifikasi para, komando, dan antiteror terhadap AG.

Advertisement “Tersangka terancam dijerat Pasal 474 ayat (3) KUHP tentang kelalaian yang mengakibatkan matinya orang lain, dengan ancaman pidana hingga lima tahun penjara,” kata Indra.

Dia menegaskan, Kopassus berkomitmen menangani perkara tersebut secara transparan dan memastikan proses hukum berjalan sesuai ketentuan.

Bukan Perkara Sepele

Dosen Program Studi Keamanan, Fakultas Hubungan Internasional Universitas Bina Nusantara (Binus), Curie Maharani, menilai insiden tersebut tidak bisa dianggap sepele. Menurut dia, peristiwa itu justru menyoroti persoalan mendasar dalam prosedur penanganan senjata, terlebih insiden terjadi bukan di medan perang.

“Insidennya juga bukan yang luar biasa, justru menyangkut hal-hal mendasar, yakni piket senjata,” ujar Curie saat dihubungi Jawa Pos, Rabu (28/10).