Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Nasional

BPJS Kesehatan Dikabarkan Dihapus dan Diganti Klinik Koperasi Desa Merah Putih, Ini Faktanya

K
Penulis: Khoiril Arif Ya'qob
Kartu BPJS Kesehatan
Kartu BPJS Kesehatan.

Advertisement

PONTIANAK POST – Kabar mengenai penghapusan BPJS Kesehatan yang beredar di media sosial membuat masyarakat bertanya-tanya tentang masa depan layanan kesehatan mereka.

Terlebih, program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menjadi tumpuan banyak keluarga untuk memperoleh pelayanan medis sesuai ketentuan yang berlaku.

Namun, masyarakat tidak perlu langsung khawatir. BPJS Kesehatan menegaskan bahwa informasi mengenai penghapusan program JKN tersebut tidak benar.

Advertisement

BPJS Kesehatan Pastikan Program JKN Tetap Berjalan

Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizzky Anugerah menyatakan bahwa program JKN tetap berjalan dan pihaknya berfokus meningkatkan kualitas pelayanan kepada peserta.

Baca Juga: Dana Penyehatan JKN Rp10 Triliun Mulai Disalurkan, BPJS Kesehatan Targetkan Klaim Tuntas Oktober

Advertisement

“Program JKN merupakan program negara yang diselenggarakan berdasarkan amanat undang-undang, informasi mengenai penghapusan BPJS Kesehatan yang beredar di media sosial tidak benar. Sampai saat ini Program JKN tetap berjalan dan kami fokus meningkatkan pelayanan,” ujarnya dikutip dari Antara (27/10).

Klarifikasi ini disampaikan menyusul beredarnya informasi di media sosial yang menyebut BPJS Kesehatan akan dihapus.

Isu tersebut juga dikaitkan dengan kabar bahwa layanan kesehatan masyarakat akan digantikan oleh klinik atau apotek Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

Baca Juga: BPJS Kesehatan Dorong Layanan Jantung Berbasis Outcome

BPJS Kesehatan menegaskan bahwa kabar penghapusan tersebut tidak benar. Pelayanan kepada peserta JKN tetap berlangsung seperti biasa, sesuai ketentuan yang berlaku.

Memiliki Dasar Hukum yang Kuat

Rizzky menjelaskan bahwa BPJS Kesehatan merupakan badan hukum publik yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Sementara itu, penyelenggaraan JKN berlandaskan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Advertisement
Editor : Khoiril Arif Ya'qob
Bagikan:

Artikel Terkait

Viral Mobil Disebut Disiram Air Keras di Sanggau, Polisi Bongkar Fakta Sebenarnya

Viral Mobil Disebut Disiram Air Keras di Sanggau, Polisi Bongkar Fakta Sebenarnya

Isu mobil disiram air keras di Sanggau viral di media sosial. Polisi memastikan narasi tersebut tidak sesuai hasil penyelidikan.

Harga Obat Naik Imbas Dolar, Kemenkes: Kenaikan Maksimal 20 Persen

Harga Obat Naik Imbas Dolar, Kemenkes: Kenaikan Maksimal 20 Persen

Kemenkes memastikan kenaikan harga obat tetap wajar maksimal 20 persen, sementara obat BPJS dalam program JKN dipastikan tidak naik.

Dana Penyehatan JKN Rp10 Triliun Mulai Disalurkan, BPJS Kesehatan Targetkan Klaim Tuntas Oktober

Dana Penyehatan JKN Rp10 Triliun Mulai Disalurkan, BPJS Kesehatan Targetkan Klaim Tuntas Oktober

BPJS Kesehatan telah menggunakan Rp5,1 triliun dari bantuan Rp10 triliun untuk membayar klaim fasilitas kesehatan hingga 23 Oktober 2026.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer