BPJS Kesehatan Dikabarkan Dihapus dan Diganti Klinik Koperasi Desa Merah Putih, Ini Faktanya

PONTIANAK POST – Kabar mengenai penghapusan BPJS Kesehatan yang beredar di media sosial membuat masyarakat bertanya-tanya tentang masa depan layanan kesehatan mereka.

Terlebih, program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menjadi tumpuan banyak keluarga untuk memperoleh pelayanan medis sesuai ketentuan yang berlaku.

Namun, masyarakat tidak perlu langsung khawatir. BPJS Kesehatan menegaskan bahwa informasi mengenai penghapusan program JKN tersebut tidak benar.

Advertisement BPJS Kesehatan Pastikan Program JKN Tetap Berjalan

Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizzky Anugerah menyatakan bahwa program JKN tetap berjalan dan pihaknya berfokus meningkatkan kualitas pelayanan kepada peserta.

Advertisement “Program JKN merupakan program negara yang diselenggarakan berdasarkan amanat undang-undang, informasi mengenai penghapusan BPJS Kesehatan yang beredar di media sosial tidak benar. Sampai saat ini Program JKN tetap berjalan dan kami fokus meningkatkan pelayanan,” ujarnya dikutip dari Antara (27/10).

Klarifikasi ini disampaikan menyusul beredarnya informasi di media sosial yang menyebut BPJS Kesehatan akan dihapus.

Isu tersebut juga dikaitkan dengan kabar bahwa layanan kesehatan masyarakat akan digantikan oleh klinik atau apotek Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

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BPJS Kesehatan menegaskan bahwa kabar penghapusan tersebut tidak benar. Pelayanan kepada peserta JKN tetap berlangsung seperti biasa, sesuai ketentuan yang berlaku.

Memiliki Dasar Hukum yang Kuat

Rizzky menjelaskan bahwa BPJS Kesehatan merupakan badan hukum publik yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Sementara itu, penyelenggaraan JKN berlandaskan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.