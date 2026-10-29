Dakwaan Kasus Silmy Karim Ungkap Aliran Rp40 Juta per Pekan ke Menteri

Terdakwa kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi dalam pengurusan izin tinggal warga negara asing (WNA) di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi, Silmy Karim, mengikuti sidang pembacaan surat dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Kamis (29/10/2026). (Antara)

Advertisement PONTIANAK POST – Surat dakwaan terhadap mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Silmy Karim mengungkap dugaan aliran uang Rp40 juta per pekan kepada sosok yang disebut sebagai Menteri "RAMA". Uang itu disebut bersumber dari penerimaan tidak resmi yang dikenal sebagai "uang loket" di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Achmad Husin Madya mengatakan, uang tersebut merupakan permintaan pimpinan yang harus dipenuhi melalui pengumpulan uang tidak resmi.

"Pada sekitar bulan Oktober–November 2024 atau setelah Silmy dilantik sebagai Wamen Imipas, Jaya Saputra memanggil Tessar Bayu Setyaji dan Juniadi Sri Pambudi di ruangannya dan menyampaikan permintaan tersebut," ujar jaksa saat membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (29/10).

Advertisement Dalam dakwaan, "uang loket" diduga berasal dari biaya pengurusan surat atau dokumen keimigrasian yang dibayarkan pemohon atau biro jasa. Uang tersebut kemudian dibagikan kepada sejumlah pihak atau pejabat di lingkungan Ditjen Imigrasi.

Selain sosok yang disebut Menteri "RAMA", pembagian uang itu disebut mencakup sekretaris pribadi menteri sebesar Rp100 juta per bulan, ajudan menteri Rp25 juta per pekan, serta Sekretaris Jenderal Kementerian Imipas Rp50 juta per bulan.

Pihak lain yang disebut menerima bagian adalah Wakil Menteri Imipas sebesar Rp100 juta per bulan, Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Imigrasi Rp100 juta per bulan, Direktur Kepatuhan Intel Rp25 juta per bulan, serta Direktur Intelijen Rp25 juta per bulan.

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Silmy Karim Didakwa Memeras Rp168,92 Miliar

Dalam perkara tersebut, Silmy didakwa melakukan pemerasan dengan total Rp168,92 miliar dan menerima gratifikasi Rp33,94 miliar.

Perkara ini berkaitan dengan dugaan pemerasan dalam pengurusan izin tinggal warga negara asing serta penerimaan gratifikasi pada periode 2021–2026.

Jaksa menduga pemerasan dilakukan dengan mempersulit atau memperlambat proses penerbitan dokumen keimigrasian, bahkan tidak menerbitkan dokumen yang diajukan pemohon.

Dokumen yang dimaksud meliputi Izin Tinggal Kunjungan, termasuk Izin Tinggal Kunjungan dalam Keadaan Terpaksa dan dalam Keadaan Darurat, Izin Tinggal Terbatas (ITAS), Izin Tinggal Tetap (ITAP), serta perubahan Administrasi Alih Status (ALTUS).

Dalam dakwaan, Silmy disebut melakukan perbuatan tersebut bersama sejumlah pihak, yakni mantan Kepala Subdirektorat Direktorat Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi Tessar Bayu Setyaji dan Bagus Bramantyo, serta Ketua Tim Alih Status Izin Tinggal Terbatas Juniadi Sri Priambudi.

Pihak lainnya adalah mantan staf Subdirektorat Izin Tinggal Ditjen Imigrasi Gusti Bernardiansyah alias Obin, Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Imigrasi periode 2024–2025 Saffar Muhammad Godam, serta mantan Kepala Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Jawa Barat Jaya Saputra.

Jaksa menyebut para terdakwa diduga menerima uang dengan jumlah berbeda-beda dari pemerasan tersebut.

Silmy disebut menerima Rp1,2 miliar, Saffar Rp500 juta, Jaya Rp6,53 miliar, Tessar Rp2,88 miliar, Bagus Rp4,25 miliar, Obin Rp50,97 miliar, dan Juniadi Rp16,31 miliar.

Gratifikasi Silmy Disebut Capai Rp33,94 Miliar

Selain dugaan pemerasan, Silmy didakwa menerima gratifikasi senilai Rp33,94 miliar. Gratifikasi itu disebut terdiri atas uang tunai Rp2,56 miliar dan saham pada sejumlah perusahaan sekuritas atas nama Silmy senilai Rp31,38 miliar.