Jamu hingga Pijat Tradisional Jadi Andalan Wisata Kebugaran Indonesia

Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa. (Antara)

PONTIANAK POST - Indonesia memiliki beragam tradisi yang berpotensi dikembangkan sebagai daya tarik wisata kebugaran atau wellness tourism. Kekayaan itu mencakup minuman herbal seperti jamu dan loloh, pijat tradisional, hingga aktivitas yang memadukan olahraga dengan relaksasi.

Advertisement Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa mengatakan, tradisi kebugaran telah lama menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia. Potensi tersebut perlu diperkuat agar semakin dikenal di tingkat global.

“Tidak usah ditanya lagi apa yang tidak kita punya di Indonesia. (Pada wisata) kebugaran ini sudah sangat mengakar dalam kehidupan sehari-hari kita,” kata Ni Luh saat berkunjung ke ANTARA Heritage Center (AHC) di Jakarta, Kamis (29/10).

Menurut Ni Luh, wisata kebugaran tidak hanya berkaitan dengan kondisi fisik, tetapi juga pikiran, jiwa, tubuh, serta makanan yang dikonsumsi. Setiap tradisi memiliki makna dan filosofi tersendiri.

Advertisement Dari sisi kuliner, wisatawan dapat mencoba jamu berbahan rempah-rempah khas Indonesia yang secara tradisional dipercaya membantu menjaga daya tahan dan kebugaran tubuh.

Di Bali, terdapat pula loloh, minuman herbal yang dibuat dari bahan-bahan alami.

Sementara itu, tradisi pijat berkembang di berbagai daerah dan diwariskan secara turun-temurun. Perawatan tersebut biasanya menggunakan minyak aromaterapi dengan wewangian khas daerah setempat.

“Leluhur kita punya tradisi pijat bahkan saat ini Balinese dan Javanese massage sudah sangat mendunia. Saya pikir ini adalah suatu kekuatan yang perlu kita kuatkan di kancah global bahwa Indonesia sangat kaya,” ujar Ni Luh.

Ekosistem wisata kebugaran juga semakin beragam dengan hadirnya aktivitas seperti yoga dan pilates yang menggabungkan latihan fisik dengan meditasi atau relaksasi.

Kemenpar Kembangkan Wisata Berkualitas

Ni Luh mengatakan, Kementerian Pariwisata melihat wisata kebugaran memiliki potensi untuk memberikan dampak luas bagi perekonomian.

Karena itu, kementerian berkolaborasi dengan pelaku industri pariwisata untuk memperkenalkan pengalaman wisata yang menjadi ciri khas Indonesia.

Sejumlah kegiatan yang digelar antara lain Wonderful Indonesia Wellness (WIW) dan Wonderful Indonesia Gastronomy (WIG).

Kedua kegiatan tersebut ditujukan untuk mengenalkan daya tarik wisata kebugaran dan gastronomi Indonesia kepada wisatawan domestik maupun mancanegara.

Menurut Ni Luh, peluang pengembangan wisata kebugaran semakin terbuka setelah pandemi COVID-19. Pola perjalanan wisatawan mulai bergeser dari wisata berkelompok menuju pengalaman yang lebih personal dan bermakna.

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Perubahan itu juga terlihat dari pilihan akomodasi. Jika sebelumnya wisatawan banyak mencari hotel dengan tema tertentu, kini sebagian mulai memilih vila yang menawarkan suasana tenang dan privasi.

“Dulu wisatawan banyak berada di kota yang ramai, kemudian mulai mencari yang lebih ke alam, yang berhubungan dengan warga lokal. Jadi sesuatu yang benar-benar membawa mereka pada titik kedamaian tertentu dan menjadi salah satu alasan yang mengubah arah pariwisata kita secara keseluruhan,” kata dia.