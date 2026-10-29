Silmy Karim Didakwa Terima Uang Loket Rp100 Juta per Bulan

Terdakwa kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi dalam pengurusan izin tinggal warga negara asing (WNA) di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi, Silmy Karim, mengikuti sidang pembacaan surat dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Kamis (29/10/2026). (Antara)

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PONTIANAK POST - Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan dugaan penerimaan uang loket oleh Silmy Karim sebesar Rp100 juta setiap bulan. Uang tersebut disebut berasal dari pengurusan izin tinggal warga negara asing (WNA) di Direktorat Jenderal Imigrasi.

Dalam surat dakwaan, JPU Achmad Husin Madya menyebut uang itu merupakan permintaan Silmy yang disampaikan melalui Bagus Bramantyo kepada Tessar Bayu Setiaji.

“Uang tersebut merupakan permintaan dari Silmy yang disampaikan oleh Bagus Bramantyo kepada Tessar Bayu Setiaji,” kata JPU saat membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (29/10).

Advertisement Jaksa mengungkapkan, sekitar Februari atau Maret 2023, Silmy memerintahkan Bagus meminta jatah setoran dari uang loket untuk memenuhi kebutuhannya.

Bagus kemudian menemui Tessar di ruangannya dan menyampaikan permintaan uang sebesar Rp100 juta setiap bulan.

Menurut dakwaan, Tessar memenuhi permintaan tersebut dengan memerintahkan Juniadi Sri Pambudi menyiapkan Rp25 juta per bulan. Sementara itu, kekurangannya akan disiapkan oleh Subdirektorat Izin Tinggal.

Setelah uang terkumpul, Bagus disebut mengambilnya secara tunai setiap bulan di ruangan Tessar.

Uang loket atau uang klik dalam perkara ini diduga merupakan biaya pengurusan surat atau dokumen keimigrasian yang diberikan pemohon atau biro jasa kepada sejumlah pihak maupun pejabat di Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

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Silmy Didakwa Terima Gratifikasi Rp33,94 Miliar

Selain dugaan penerimaan uang loket, Silmy didakwa melakukan pemerasan dengan nilai total Rp168,92 miliar dan menerima gratifikasi Rp33,94 miliar.

Perkara tersebut berkaitan dengan dugaan pemerasan dalam pengurusan izin tinggal WNA serta penerimaan gratifikasi pada periode 2021–2026.

Dalam dakwaan, pemerasan diduga dilakukan dengan mempersulit atau memperlambat penerbitan dokumen keimigrasian, bahkan tidak menerbitkan dokumen yang diajukan pemohon.

Dokumen yang dimaksud meliputi Izin Tinggal Kunjungan, termasuk dalam keadaan terpaksa dan keadaan darurat, Izin Tinggal Terbatas (ITAS), Izin Tinggal Tetap (ITAP), serta perubahan Administrasi Alih Status (ALTUS).

Jaksa menyebut Silmy melakukan perbuatan tersebut bersama sejumlah terdakwa lain, yakni mantan Kepala Subdirektorat Direktorat Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi Tessar Bayu Setiaji, Bagus Bramantyo, serta Ketua Tim Alih Status Izin Tinggal Terbatas Juniadi Sri Priambudi.

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Nama lain yang disebut dalam perkara ini adalah mantan staf Subdirektorat Izin Tinggal Ditjen Imigrasi Gusti Bernardiansyah alias Obin, Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Imigrasi periode 2024–2025 Saffar Muhammad Godam, dan mantan Kepala Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Jawa Barat Jaya Saputra.

Berdasarkan dakwaan, uang yang diduga diterima masing-masing terdakwa dari tindakan pemerasan berbeda-beda.

Silmy disebut menerima Rp1,2 miliar, Saffar Rp500 juta, Jaya Rp6,53 miliar, Tessar Rp2,88 miliar, Bagus Rp4,25 miliar, Obin Rp50,97 miliar, dan Juniadi Rp16,31 miliar.

Sementara itu, gratifikasi yang diduga diterima Silmy terdiri atas uang tunai Rp2,56 miliar dan saham pada sejumlah perusahaan sekuritas atas namanya senilai Rp31,38 miliar.