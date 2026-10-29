Silmy Karim Didakwa Terima Gratifikasi Berupa Uang dan Saham Rp33,94 Miliar

Silmy Karim. (Antara)

PONTIANAK POST - Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan Silmy Karim didakwa menerima gratifikasi senilai Rp33,94 miliar. Gratifikasi tersebut terdiri atas uang tunai Rp2,56 miliar dan saham pada sejumlah perusahaan sekuritas senilai Rp31,38 miliar.

Advertisement JPU Achmad Husin Madya mengatakan, penerimaan itu terjadi saat Silmy menjabat sebagai Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM periode 2023–2024 serta Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan.

“Seluruh penerimaan uang tersebut merupakan gratifikasi yang dianggap suap, yang diterima oleh terdakwa dan tidak ada alas hak yang sah menurut hukum,” ujar JPU saat membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (29/10).

Dalam dakwaan, uang tunai tersebut diterima melalui setoran dengan keterangan “Dana Operasional Wakil Menteri IMIPAS” sebanyak dua kali.

Advertisement Setoran pertama sebesar Rp960 juta pada 19 Agustus 2025, sedangkan setoran kedua senilai Rp1,6 miliar berlangsung pada 25 Agustus 2025 hingga 11 Mei 2026.

Jaksa merinci, pada periode 25 Agustus 2025 hingga 11 Mei 2026, setoran tersebut tercatat sebesar Rp160 juta per bulan.

Selain uang tunai, Silmy diduga menerima gratifikasi berupa uang yang digunakan untuk membeli saham pada sejumlah perusahaan sekuritas atas namanya dengan nilai total Rp31,38 miliar.

“Pembelian saham pada beberapa perusahaan sekuritas tersebut dilakukan sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan 11 September 2025, yang patut diduga merupakan hasil penerimaan uang dari pihak lain,” kata JPU.

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Silmy Juga Didakwa Melakukan Pemerasan

Selain gratifikasi, Silmy didakwa melakukan pemerasan terhadap biro jasa atau perusahaan penjamin warga negara asing (WNA) dengan nilai total Rp168,92 miliar.

Perbuatan tersebut diduga terjadi selama periode 2021–2026 dalam pengurusan dokumen keimigrasian.

Menurut dakwaan, pemerasan dilakukan dengan mempersulit atau memperlambat penerbitan dokumen, bahkan tidak menerbitkan dokumen yang diajukan pemohon.

Dokumen yang dimaksud meliputi Izin Tinggal Kunjungan, termasuk izin dalam keadaan terpaksa dan keadaan darurat, Izin Tinggal Terbatas (ITAS), Izin Tinggal Tetap (ITAP), serta perubahan Administrasi Alih Status (ALTUS).

Jaksa menyebut Silmy melakukan perbuatan tersebut bersama sejumlah terdakwa lain, yakni mantan Kepala Subdirektorat Direktorat Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi Tessar Bayu Setyaji, Bagus Bramantyo, dan Ketua Tim Alih Status Izin Tinggal Terbatas Juniadi Sri Priambudi.

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Pihak lain yang disebut dalam dakwaan adalah mantan staf Subdirektorat Izin Tinggal Ditjen Imigrasi Gusti Bernardiansyah alias Obin, Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Imigrasi periode 2024–2025 Saffar Muhammad Godam, serta mantan Kepala Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Jawa Barat Jaya Saputra.

Berdasarkan dakwaan, para terdakwa diduga menerima uang dengan jumlah berbeda-beda. Silmy disebut menerima Rp1,2 miliar, Saffar Rp500 juta, Jaya Rp6,53 miliar, Tessar Rp2,88 miliar, Bagus Rp4,25 miliar, Obin Rp50,97 miliar, dan Juniadi Rp16,31 miliar.