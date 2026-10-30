Puan Minta Penegakan Hukum 20 Korporasi Tersangka Karhutla Transparan

Advertisement Ketua DPR RI Puan Maharani. (Youtube)

PONTIANAK POST – Ketua DPR RI Puan Maharani meminta Polri menjalankan proses hukum terhadap 20 korporasi tersangka kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) secara transparan dan berkeadilan. Dari jumlah tersebut, empat korporasi merupakan penanaman modal asing (PMA).

Puan mengingatkan, karhutla telah menimbulkan dampak terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari kesehatan, ekonomi, pendidikan hingga sosial.

Karena itu, penanganannya tidak cukup hanya melalui pemadaman dan pemulihan, tetapi juga harus disertai penegakan hukum terhadap pihak yang bertanggung jawab.

"Proses penanganan karhutla saat ini bukan hanya tentang pemadaman dan pemulihan saja, tetapi juga tentang ketegasan negara terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab atas bencana karhutla," kata Puan, Jumat (30/10/2026).

Menurutnya, proses hukum harus berjalan secara berkeadilan, terutama dengan memperhatikan kepentingan masyarakat yang terdampak.

Keluarga korban karhutla juga masih membutuhkan kepastian bahwa dukungan pemerintah tetap diberikan hingga mereka dapat menjalani kehidupan dengan aman.

Puan mendorong pemerintah pusat dan daerah menjaga kesinambungan bantuan serta perhatian kepada warga selama proses hukum berlangsung.

"Penanganan perkara memiliki tahapan tersendiri, sedangkan kebutuhan warga untuk berobat, belajar, dan bekerja memerlukan respons sesuai keadaan yang mereka hadapi," ucapnya.

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Ia menilai perhatian pemerintah perlu menjangkau keluarga yang menghadapi sejumlah dampak sekaligus, termasuk penurunan penghasilan dan peningkatan biaya kebutuhan.

Pemerintah juga diminta mengantisipasi dampak terhadap pekerja dan usaha kecil apabila keputusan terhadap korporasi yang diduga terlibat memengaruhi kegiatan ekonomi setempat.

Langkah tersebut perlu dilakukan sesuai kewenangan, tanpa mengabaikan proses hukum dan kewajiban pihak yang bertanggung jawab.

"Tujuan bersama kita adalah memberi masyarakat kesempatan hidup yang lebih aman," ujar dia.

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Polri Tetapkan 245 Orang dan 20 Korporasi

Sebelumnya, Bareskrim Polri menetapkan 245 orang dan 20 korporasi sebagai tersangka dalam penanganan kasus karhutla di berbagai wilayah Indonesia hingga Oktober 2026.

Kabareskrim Polri Komjen Pol. Asep Safrudin menyampaikan perkembangan penanganan perkara tersebut di Pontianak, Kalimantan Barat, Kamis (29/10/2026).

"Polri tidak akan membiarkan kebakaran hutan dan lahan, baik yang dilakukan secara sengaja maupun akibat kelalaian, menimbulkan kerusakan lingkungan dan kerugian bagi masyarakat. Penegakan hukum dilakukan berdasarkan alat bukti melalui Scientific Crime Investigation sesuai ketentuan hukum yang berlaku," kata Asep.

Dalam penanganan perkara korporasi, Polri mencatat 104 laporan polisi dengan luas lahan terbakar mencapai 29.168,78 hektare.

Dari penanganan tersebut, 20 korporasi ditetapkan sebagai tersangka, terdiri atas empat perusahaan PMA dan 16 perusahaan dalam negeri.