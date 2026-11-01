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Nasional

WALHI Desak Polri Ungkap 20 Korporasi Tersangka Karhutla, Keadilan Ekologis Dipertaruhkan

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Penulis: Basilius Andreas Gas
Kebakaran Hutan dan Lahan yang terjadi di Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Kalbar beberapa waktu lalu (ANTARA/HO : Dokumentasi Antara Kalbar)
Kebakaran Hutan dan Lahan yang terjadi di Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Kalbar beberapa waktu lalu (ANTARA/HO : Dokumentasi Antara Kalbar)

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PONTIANAK POST – Ketika hutan terbakar dan gambut kehilangan daya hidupnya, yang dipertaruhkan bukan hanya keberadaan pepohonan, melainkan juga masa depan manusia dan keseimbangan alam. Kerusakan ekologis selalu menyisakan pertanyaan tentang siapa yang bertanggung jawab, siapa yang memperoleh keuntungan, dan siapa yang harus menanggung akibatnya. Berangkat dari persoalan tersebut, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Region Kalimantan mendesak Polri membuka identitas 20 korporasi tersangka kebakaran hutan dan lahan (karhutla), termasuk perusahaan induk serta pemilik manfaat akhir atau beneficial owner.

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Bagi WALHI, keadilan lingkungan tidak boleh berhenti pada penetapan tersangka dan penerapan pasal pidana. Penegakan hukum harus mampu menelusuri struktur kekuasaan dan kepemilikan korporasi, sekaligus memastikan pihak yang memperoleh keuntungan dari pengelolaan sumber daya alam tidak terlepas dari tanggung jawab atas kerusakan ekologis.

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Direktur Eksekutif WALHI Kalimantan Barat Sri Hartini mengatakan, keterbukaan identitas perusahaan merupakan bagian penting dari hak publik untuk mengetahui pihak yang diduga bertanggung jawab atas kebakaran. Transparansi juga diperlukan agar proses hukum berlangsung terbuka, adil, dan memberikan efek jera.

"WALHI Kalbar mendesak Bareskrim Polri, Kementerian Kehutanan, dan Kementerian Lingkungan Hidup tidak sekadar menerapkan pasal pidana formal. Harus ada tindakan tegas berupa pembekuan hingga pencabutan izin usaha bagi korporasi yang terbukti lalai maupun sengaja membakar lahan konsesinya," kata Sri Hartini di Pontianak, Minggu.

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Editor : Basilius Andreas Gas
Sumber : Antara
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