Museum Balaputra Dewa Optimalkan Ruang Pamer Pusaka Bersejarah Temuan dari Dasar Sungai Musi

PONTIANAK POST- Sungai Musi tidak hanya menyimpan aliran air yang menghidupi kehidupan masyarakat Palembang, tetapi juga jejak perjalanan peradaban yang tertinggal di dasarnya. Berbagai benda berharga dan pusaka peninggalan masa lalu yang ditemukan warga kini mendapat tempat penyimpanan dan pameran khusus di Museum Balaputra Dewa, Sumatera Selatan.

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Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Sumatera Selatan mengoptimalkan satu ruangan khusus di museum tersebut untuk menampung sekaligus merawat benda-benda bersejarah yang dihibahkan masyarakat dari hasil temuan di Sungai Musi.

Advertisement "Satu ruang pamer khusus di Museum Balaputra Dewa Palembang dioptimalkan agar bisa tetap menampung dan menyimpan benda berharga atau pusaka yang ditemukan masyarakat dari Sungai Musi," kata Kepala Disbudpar Sumsel Rudi Irawan di Palembang, Minggu.

Menurut Rudi, dalam beberapa tahun terakhir semakin banyak masyarakat yang menyerahkan benda berharga dan pusaka peninggalan sejarah kepada museum. Benda-benda tersebut dihibahkan agar dapat disimpan, dipelihara, dan diperlihatkan kepada masyarakat sebagai bagian dari warisan masa lalu.