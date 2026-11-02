Town Hall Meeting Menteri Hukum, Tingkat Kehadiran Pegawai Kemenkum Kalbar Capai 98,62 Persen

Agenda Town Hall Meeting kelima bersama Menteri Hukum RI, Supratman Andi Agtas. Forum evaluasi tata kelola kementerian ini diselenggarakan secara virtual pada Minggu (1/11). (DOK KANWIL KEMENKUM KALBAR)

PONTIANAK POST – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Kalimantan Barat mencatatkan tingkat partisipasi pegawai sebesar 98,62 persen dalam agenda Town Hall Meeting kelima bersama Menteri Hukum RI, Supratman Andi Agtas. Forum evaluasi tata kelola kementerian ini diselenggarakan secara virtual pada Minggu (1/11).

Advertisement Dari total 127 aparatur di lingkungan Kanwil Kemenkum Kalbar, tercatat 124 orang mengikuti pengarahan langsung tersebut, sementara tiga lainnya berhalangan hadir lantaran sakit. Keterlibatan masif ini merupakan bentuk komitmen jajaran yang dipimpin oleh Kepala Kanwil Kemenkum Kalbar, Jonny Pesta Simamora, dalam menyerap arahan pimpinan pusat demi perbaikan kinerja institusi.

Rapat terbuka ini diawali dengan pemaparan hasil kajian internal oleh Kepala Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum, Andry Indrady. Salah satu sorotan utama adalah wacana penyederhanaan Pakaian Dinas Harian (PDH). Ke depannya, penggunaan atribut jabatan dan tanda pangkat diusulkan hanya dipakai pada momen keprotokoleran dan upacara resmi.

Advertisement Penyesuaian seragam tersebut akan dilegalkan melalui revisi Peraturan Menteri Hukum Nomor 12 Tahun 2025. Di samping itu, Andry juga menekankan pentingnya penerapan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP) dalam tata kelola data survei kepegawaian melalui aplikasi SIMPEG.

Memasuki sesi pengarahan, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menginstruksikan seluruh unit kerja untuk segera menanggalkan ego sektoral. Ia menuntut soliditas dan kolaborasi penuh antardirektorat demi mewujudkan sistem birokrasi yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan layanan publik.

Forum komunikasi ini turut melempar wacana penerapan sistem kerja fleksibel atau Work From Home (WFH) sebanyak dua hari dalam sepekan. Rencana ini akan segera dikonsultasikan oleh Sekretaris Jenderal kepada Menteri PAN-RB. Para pegawai bahkan dilibatkan langsung melalui pemungutan suara daring untuk memilih opsi jadwal WFH, yakni antara Kamis–Jumat atau Jumat–Senin, dengan syarat produktivitas layanan tidak boleh menurun.

Pada sesi dialog interaktif, Supratman merespons langsung sejumlah aspirasi jajarannya. Isu yang mencuat antara lain kebutuhan pembaruan kurikulum pelatihan bagi fungsional Analis Hukum dan Analis Kebijakan, hingga usulan kebijakan mutasi penempatan kerja yang lebih adaptif dengan mempertimbangkan kedekatan domisili dan kondisi keluarga.