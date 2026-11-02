33 Negara Dibayangi Krisis Pangan. Stok Beras Nasional Tembus 25 Juta Ton

PONTIANAK POST – Indonesia memiliki ketersediaan beras sekitar 25 juta ton untuk menghadapi ketidakpastian pangan global, termasuk ancaman El Nino dan gangguan rantai pasok akibat ketegangan geopolitik. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut pasokan tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan nasional hingga Juli–Agustus 2027.

Ketersediaan itu ditopang cadangan beras pemerintah (CBP) yang dikelola Perum Bulog sekitar 4,5 juta ton, potensi produksi dari tanaman padi yang siap dipanen (standing crop) sekitar 10 juta ton, serta stok di sektor hotel, restoran, dan katering (horeka) sekitar 10 juta ton. Dengan kebutuhan beras nasional sekitar 2,5 juta ton per bulan, Amran memperkirakan ketersediaan tersebut mampu memenuhi kebutuhan hingga 10 bulan ke depan.

Advertisement “Standing crop kita itu 10 juta ton. Kemudian horeka itu 10 juta ton. Di Bulog 4,5 juta ton, total sekitar 25 juta ton. Kebutuhan per bulan 2,5 juta ton. Kalau 25 juta ton dibagi kebutuhan 2,5 juta per bulan, berarti itu bisa untuk 10 bulan ke depan. Artinya sampai bulan Juli-Agustus aman,” kata Amran dalam Rapat Koordinasi Terbatas Pangan di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Senin (2/11).

Ia memastikan pasokan beras nasional juga aman untuk menghadapi Natal 2026 dan Tahun Baru 2027. Menurut dia, Indonesia telah mempertahankan swasembada beras selama dua tahun pemerintahan tanpa impor.

“Pangan kita khususnya beras yang menjadi pangan strategis selama dua tahun pemerintahan saat ini swasembada berkelanjutan. Tahun lalu tidak impor, tahun ini juga tidak impor. Insya Allah stok kita aman, aman sampai bulan Juli. Stok kita tertinggi sepanjang sejarah saat ini,” ujarnya.

Advertisement Amran mengatakan, kekuatan pangan domestik menjadi modal penting di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik dunia yang berpotensi mengganggu perdagangan dan rantai pasok internasional.

Ia mencontohkan, sedikitnya 33 negara mulai mengimbau masyarakat menyiapkan persediaan kebutuhan dasar, seperti makanan tahan lama, air minum, obat-obatan, dan perlengkapan darurat. Sejumlah negara bahkan merekomendasikan persediaan rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan minimal 72 jam.

Inggris dan Jepang termasuk negara yang memperkuat imbauan kesiapsiagaan tersebut. Langkah itu dilakukan untuk mengantisipasi berbagai risiko, mulai dari konflik geopolitik, bencana alam, cuaca ekstrem, hingga gangguan infrastruktur dan distribusi.

“Ketika sedikitnya 33 negara mulai mendorong masyarakatnya menyiapkan persediaan makanan, air minum, obat-obatan, dan kebutuhan dasar untuk menghadapi situasi darurat, Indonesia memiliki kekuatan produksi pangan dalam negeri dan cadangan beras yang kuat,” kata Amran.