Gugatan Perpanjangan Jabatan DPRD ke 2031 Ditolak MK, Bagaimana Nasib Kursi Dewan Transisi 2029?

PONTIANAK POST – Mahkamah Konstitusi (MK) tidak menerima permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) yang meminta perpanjangan masa jabatan anggota DPRD hasil Pemilu 2024 hingga 2031.

Putusan tersebut dibacakan Ketua MK Suhartoyo dalam sidang pleno di Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (29/10).Dalam amar putusannya, MK menyatakan permohonan perkara Nomor 374/PUU-XXIV/2026 tidak dapat diterima.

Wakil Ketua MK Saldi Isra menjelaskan, para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan tersebut. MK menilai tidak terdapat hubungan sebab akibat antara berlakunya pasal yang diuji dengan kerugian hak konstitusional para pemohon.

MK juga menilai ketentuan Pasal 318 ayat (4) dan Pasal 367 ayat (4) UU MD3 tidak menghalangi hak konstitusional para pemohon untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan umum.

Sebelumnya, permohonan diajukan Muhammad Zulfan Raghibie, M. Khairu Mamnun, dan Jaif Saputra. Mereka meminta MK memberikan kepastian hukum terkait masa jabatan anggota DPRD provinsi maupun kabupaten/kota hasil Pemilu 2024 di tengah perubahan desain pemilu nasional dan lokal.

Advertisement Para pemohon mempersoalkan konsekuensi Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang memisahkan penyelenggaraan pemilu nasional dan pemilu lokal. Berdasarkan putusan tersebut, pemungutan suara untuk memilih anggota DPRD provinsi serta DPRD kabupaten/kota dilaksanakan paling singkat dua tahun atau paling lama dua tahun enam bulan setelah pelantikan hasil pemilu nasional.

Dengan konstruksi tersebut, pemilu lokal berikutnya diperkirakan berlangsung pada 2031. Sementara itu, masa jabatan anggota DPRD hasil Pemilu 2024 secara normatif berlangsung selama lima tahun dan akan berakhir pada 2029.

Kondisi tersebut dinilai berpotensi menimbulkan persoalan transisi kelembagaan, terutama menyangkut keberlanjutan fungsi representasi rakyat di daerah. Para pemohon mengkhawatirkan terjadinya kekosongan jabatan apabila masa jabatan anggota DPRD berakhir pada 2029 tanpa mekanisme pengisian hingga terbentuknya DPRD hasil pemilu lokal 2031.

Sebaliknya, apabila masa jabatan diperpanjang hingga 2031, diperlukan dasar hukum yang jelas untuk menjamin legitimasi konstitusional perpanjangan tersebut.

Atas dasar itu, para pemohon meminta agar Pasal 318 ayat (4) dan Pasal 367 ayat (4) UU MD3 dimaknai bahwa masa jabatan anggota DPRD hasil Pemilu 2024 berakhir ketika anggota DPRD hasil pemilu lokal 2031 mengucapkan sumpah atau janji.