KPK Buka Peluang Hadirkan Ahmad Dhani sebagai Saksi Kasus Bea Cukai

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Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, kemungkinan tersebut terbuka apabila majelis hakim memerintahkan jaksa penuntut umum (JPU) menghadirkan Ahmad Dhani dalam persidangan.

“Jika nanti majelis hakim memerintahkan agar JPU (jaksa penuntut umum) menghadirkan yang bersangkutan sebagai saksi dalam suatu sidang, maka semua terbuka kemungkinan,” kata Budi kepada wartawan di Jakarta, Selasa (3/11).

Ia menjelaskan, keterangan saksi dapat membantu memperjelas proses pembuktian perkara.

Setiap fakta yang muncul dalam persidangan juga akan dianalisis JPU untuk menerangkan kronologi peristiwa dan konstruksi perkara di hadapan majelis hakim.

Budi mengajak masyarakat mengikuti jalannya persidangan yang berlangsung terbuka agar dapat mencermati fakta-fakta yang terungkap secara utuh.

Sebelumnya, nama Ahmad Dhani disebut dalam persidangan terdakwa kasus Bea Cukai Budiman Bayu Prasojo pada Senin (2/11).

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Dalam persidangan itu, Budiman mengonfirmasi kepada JPU bahwa Ahmad Dhani pernah meminta bantuan untuk saudaranya yang merupakan produsen rokok dan sedang menghadapi masalah terkait salah peruntukan.

JPU juga memperlihatkan percakapan Ahmad Dhani dengan terdakwa Rizal. Dalam percakapan tersebut, Ahmad Dhani disebut akan memberikan tiket gratis untuk menonton band.

Pengembangan Kasus Bea Cukai

Kasus dugaan korupsi di lingkungan Bea Cukai bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Februari 2026. KPK kemudian mengembangkan penyidikan melalui penerbitan dua surat perintah penyidikan (sprindik) pada 21 Juli 2026.

Hingga September 2026, sembilan orang telah ditetapkan sebagai tersangka, yakni Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Sumatera Bagian Barat Rizal, Kepala Subdirektorat Intelijen Bea Cukai Sisprian Subiaksono, Kepala Seksi Penindakan II Bea Cukai Orlando Hamonangan, serta pemilik Blueray Cargo John Field.

Tersangka lainnya adalah Manajer Operasional Blueray Cargo Dedy Kurniawan, Ketua Tim Dokumentasi Importasi Blueray Cargo Andri, Kepala Seksi Intelijen Cukai Bea Cukai Budiman Bayu Prasojo, Kepala Kantor Bea Cukai Kediri Gatot Heroe Hernanda, dan pejabat fungsional Bea Cukai Madya Ahmad Dedi.

Pada 28 Oktober 2026, KPK kembali mengembangkan perkara tersebut dengan menerbitkan satu sprindik umum. Penyidik kemudian menggeledah Kantor Bea Cukai Kudus dan Kantor PT Djarum di Kudus, Jawa Tengah.

Penggeledahan berlanjut pada 29 Oktober di enam perusahaan yang disebut terafiliasi dengan PT Djarum.

Sehari kemudian, penyidik menggeledah Kantor Bea Cukai Semarang serta Kantor Wilayah Bea dan Cukai Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta di Kota Semarang.

Penggeledahan tersebut dilakukan untuk mencari bukti terkait dugaan kerugian negara di sektor cukai yang diperkirakan mencapai triliunan rupiah.