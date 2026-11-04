Profil dan Rekam Jejak Irjen Ahrie Sonta Nasution: Dari Ajudan Prabowo hingga Sekpri Kapolri

PONTIANAK POST - Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) Polri, menjadi salah satu dari tiga jenderal polisi yang ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pejabat negara.

Penetapan tersangka tersebut diumumkan Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Komjen Pol Asep Safrudin dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Selasa malam (3/11/2026).

Ahrie ditetapkan sebagai tersangka bersama mantan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo dan Irjen Pol Eko Hadi Santoso.

Advertisement Menurut laporan ANTARA, ketiganya juga langsung ditahan di Rumah Tahanan Mabes Polri setelah penetapan status tersangka.

Sebelum terseret perkara tersebut, Ahrie dikenal sebagai perwira yang memiliki perjalanan karier cukup panjang, mulai dari penugasan di sejumlah daerah, jabatan strategis di Mabes Polri, hingga menjadi ajudan Presiden Prabowo.

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Advertisement Profil dan Perjalanan Karier Irjen Ahrie Sonta Nasution

Dilansir Radar Solo (jaringan Pontianak Post), Ahrie Sonta Nasution lahir di Bandung pada 2 April 1981 dan merupakan alumnus Akademi Kepolisian (Akpol) 2002 dari Batalyon Sanika Satyawada.

Dia termasuk perwira yang meraih pangkat jenderal bintang dua atau Inspektur Jenderal Polisi pada usia relatif muda dibandingkan rekan seangkatannya.

Karier kepolisiannya dimulai melalui penugasan di Polda Jawa Barat sebelum berpindah ke Sumatera Selatan.

Pada periode 2005–2006, Ahrie pernah bertugas sebagai Kanit Identifikasi Ranmor Polresta Palembang dan Kasat Lantas Polres Musi Banyuasin.

Dia kemudian menjalani sejumlah penugasan di wilayah Jawa Timur, termasuk menjabat Kasat Lantas di Sidoarjo.