Profil dan Rekam Jejak Irjen Eko Hadi: Ahli IT Pemburu Narkoba hingga Tersangka Penyadapan Presiden

PONTIANAK POST - Irjen Pol Eko Hadi Santoso, mantan Direktur Tindak Pidana Narkoba (Dirtipidnarkoba) Bareskrim Polri, ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pejabat negara.

Eko menjadi salah satu dari tiga jenderal polisi yang ditetapkan sebagai tersangka bersama mantan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo dan Kadivkum Polri Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution.

Penetapan tersebut diumumkan Kepala Bareskrim Polri Komjen Pol Asep Safrudin dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Selasa malam (3/11/2026).

Advertisement Sebelum terseret perkara tersebut, Eko memiliki rekam jejak panjang di bidang reserse, pemberantasan narkotika, hingga teknologi informasi kepolisian.

Dia juga pernah memimpin Polres Pelabuhan Tanjung Priok dan menangani pengungkapan sejumlah kasus narkotika besar, termasuk jaringan Fredy Pratama.

Advertisement Profil dan Pendidikan Irjen Eko Hadi Santoso

Dilansir JawaPos.com dan Radar Solo, Eko Hadi Santoso merupakan perwira tinggi Polri lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 1999.

Sebelum masuk Akpol, dia menempuh pendidikan di SMA Taruna Nusantara, Magelang, dan lulus pada 1996 sebagai bagian dari angkatan keempat.

Setelah menyelesaikan pendidikan kepolisian, Eko menjalani sejumlah penugasan di bidang reserse dan penegakan hukum.

Pada 2015, dia dipercaya menjadi Kasubdit Resmob Polda Metro Jaya.

Setahun kemudian, Eko menjabat Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan sebelum dipromosikan menjadi Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok pada 2018.