Profil Letjen Ariyo Windutomo, Plt KSP Pengganti Listyo Sigit Prabowo: Dari Papua hingga ke Istana

PONTIANAK POST - Presiden Prabowo Subianto menunjuk Letjen TNI Ariyo Windutomo sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Staf Kepresidenan (KSP) untuk menggantikan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo yang diberhentikan dari jabatan tersebut, Rabu (4/11/2026).

Penunjukan Ariyo diumumkan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Pergantian itu menyusul penetapan Listyo Sigit sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap sejumlah pejabat negara, termasuk Presiden Prabowo.

Advertisement Menurut laporan JawaPos.com, keputusan pemberhentian Listyo Sigit dituangkan dalam Keputusan Presiden (Keppres) yang ditandatangani Prabowo pada Rabu pagi.

"Kami sampaikan pagi ini Presiden telah menandatangani Keppres Pemberhentian Listyo Sigit dalam kapasitas beliau sebagai Kepala KSP dan selanjutnya Presiden menunjuk pelaksana tugas untuk sementara, beliau tunjuk Letjen Ariyo Windutomo," kata Prasetyo.

Advertisement Penunjukan tersebut menempatkan Ariyo sebagai pejabat sementara di salah satu lembaga strategis yang bertugas membantu Presiden menjalankan fungsi pengendalian program prioritas dan komunikasi kebijakan pemerintah.

Profil Letjen TNI Ariyo Windutomo

Letjen TNI Ariyo Windutomo merupakan perwira tinggi TNI Angkatan Darat lulusan Akademi Militer (Akmil) 1996.

Karier militernya banyak diwarnai penugasan di bidang administrasi, kepegawaian, serta birokrasi pemerintahan.

Sebelum masuk lingkungan Istana Kepresidenan, Ariyo cukup lama bertugas di Kementerian Pertahanan (Kemhan).

Beberapa jabatan yang pernah diembannya antara lain Analis Madya Biro Kepegawaian dan Kepala Bagian Kepegawaian Kemhan.