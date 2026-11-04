Prajurit TNI Penuhi Ibu Kota di Tengah Isu Penyadapan dan Sidang Ijazah Jokowi

PONTIANAK POST – Sebanyak 20.980 prajurit TNI dikabarkan dikerahkan ke Jakarta dalam beberapa hari terakhir. Pengerahan dalam jumlah besar tersebut berlangsung di tengah dinamika keamanan nasional, termasuk dugaan penyadapan telepon Presiden Prabowo Subianto dan persidangan kasus dugaan pencemaran nama baik dengan terdakwa Roy Suryo, hari ini (5/11).

Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen TNI Muhammad Nas menyebut pengerahan pasukan tersebut merupakan bagian dari kesiapsiagaan rutin TNI.

Advertisement ”Pengerahan pasukan merupakan hal yang biasa dilakukan TNI, untuk kesiapsiagaan,” jelasnya saat dikonfirmasi, kemarin (4/11).

Dia menegaskan pengerahan tersebut tidak perlu dikaitkan dengan isu tertentu. TNI, kata dia, harus senantiasa siap melindungi bangsa dan menjaga keutuhan NKRI serta melaksanakan tugas sesuai ketentuan perundang-undangan.

Terpisah, pengamat militer Universitas Pertahanan (Unhan) Ade Muhammad menilai pengerahan pasukan untuk kesiapsiagaan dan pengamanan perlu dilihat dalam konteks situasi keamanan nasional saat ini. Terutama terkait dugaan penyadapan telepon Presiden Prabowo, sejumlah menteri, pengusaha, aktivis LSM, hingga tokoh media.

Advertisement Dalam perspektif keamanan nasional, Ade menyebut kondisi tersebut masuk kategori high treason atau pengkhianatan tingkat tinggi.

”Hal itu dapat merusak kepercayaan terhadap institusi keamanan, membuka kerentanan informasi negara, serta memicu tekanan atau gangguan terhadap proses penyidikan dan peradilan,” ujarnya.

Menurut Ade, ancaman yang perlu diantisipasi bukan hanya demonstrasi, tetapi juga intimidasi terhadap penyidik dan saksi, serta upaya menghilangkan atau memanipulasi bukti digital. Mobilisasi kelompok pendukung dan gangguan terhadap objek pemerintahan maupun keamanan publik juga perlu diwaspadai.

”Secara hipotesis boleh jadi ada kemungkinan terdapat aktor lain bahkan aktor intelektual, bisa dari dalam negeri maupun luar negeri,” katanya.