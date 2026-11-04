Penyadapan Presiden Terindikasi Makar, Istana Bersih-Bersih Internal

PONTIANAK POST – Dugaan penyadapan telepon Presiden Prabowo Subianto menggemparkan Istana Kepresidenan. Sejumlah langkah penting langsung diambil pemerintah. Mulai dari pemberhentian Listyo Sigit Prabowo dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan hingga upaya mengungkap aktor intelektual di balik kasus tersebut.

“Bapak Presiden telah mengambil keputusan dan telah menandatangani keputusan Presiden tentang pergantian Kepala Staf Kepresidenan,” ujar Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (3/11). Keputusan tersebut ditandatangani Presiden pada Rabu (4/11) pagi.

Advertisement Sebagai pengganti sementara, Prabowo menunjuk Letnan Jenderal TNI Aryo Windutomo sebagai pelaksana tugas (Plt) Kepala Staf Kepresidenan. Penunjukan itu dilakukan agar tugas dan fungsi Kantor Staf Presiden (KSP) tetap berjalan selama masa transisi.

Prasetyo menambahkan, pemerintah telah berkoordinasi dengan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto. Langkah itu untuk memastikan pelayanan kepolisian kepada masyarakat tidak terganggu oleh perkembangan kasus tersebut.

Pemerintah juga menilai dugaan penyadapan terhadap Prabowo dan sejumlah tokoh negara berpotensi mengarah pada tindakan makar. Kasus tersebut dinilai tidak sekadar menyangkut akses ilegal dan penghapusan bukti elektronik, tetapi juga berpotensi mengancam keselamatan pimpinan negara serta kepentingan nasional.

Advertisement “Kami berpendapat apa yang dilakukan ini mungkin sudah masuk kategori perbuatan mengarah ke makar,” ujar Prasetyo.

Dia mengatakan, Presiden Prabowo menyampaikan keprihatinan atas dugaan penyadapan tersebut. Aparat juga telah memetakan sejumlah individu yang diduga terlibat. Pemerintah meminta kasus itu ditangani secara serius karena dinilai memiliki dimensi keamanan yang lebih luas.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra juga menyebut adanya indikasi yang mengarah pada tindakan makar. Hal itu disampaikan Yusril saat konferensi pers di sela-sela kunjungan kerja ke Museum Tsunami Aceh, Banda Aceh, Selasa (3/11).

"Bahwa terdapat tanda-tanda atau indikasi-indikasi yang mengarah kepada tindakan makar, seperti yang disebutkan dalam Pasal 191-193 KUHP Nasional, dan sekarang sedang dilakukan pendalaman terus-menerus," kata Yusril.