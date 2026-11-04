Helikopter TNI AD Jatuh saat Padamkan Karhutla, Dua Kru Meninggal  

PONTIANAK POST – Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali memakan korban jiwa. Kemarin (4/11), sebuah helikopter Mi-17V5 milik Penerbangan TNI AD yang membawa delapan kru dilaporkan jatuh di perairan Pematang Limau, Seruyan, Kalimantan Tengah, saat misi pemadaman karhutla. Dua kru dipastikan meninggal dan satu lainnya masih dalam pencarian.

Seperti dilaporkan Jawa Pos Kalteng Pos, helikopter itu diperkirakan jatuh di laut sekitar satu kilometer dari bibir pantai Pematang Limau. Helikopter dengan nomor registrasi HA-5235 yang berangkat dari Bandara Kuala Pembuang itu membawa delapan personel menuju Telaga Pulang.

Advertisement Pangdam XXII/Tambun Bungai Mayjen TNI Zainul Arifin mengungkapkan bahwa helikopter itu bertugas untuk penanganan karhutla di sekitar Taman Nasional Tanjung Puting. Helikopter itu mengalami kecelakaan sekitar pukul 11.00. Lima kru tengah menjalani perawatan.

”Dua orang dipastikan meninggal. Satu ini masih dalam pencarian. Kemungkinan masih dalam pesawat,” ungkap Zainul kepada awak media di RSUD Kuala Pembuang, Kalteng, kemarin (4/11) malam.

Berdasarkan data yang dihimpun, delapan kru itu adalah pilot helikopter Mayor Cpn Dudi, kopilot Lettu Cpn Hafiz, Kapten Cpn Febri, Kapten Cpn Suganda, Lettu Cpn Fercis, Pratu Gilang, Serda Sardi, dan Serka Kadiya.

Advertisement Data dari BNPB hingga Selasa (3/11) menunjukkan masih ada 2.835 hektare (ha) lahan terbakar di enam provinsi. Di antaranya, 2.195 ha di Kalteng, 400 ha di Kalsel, dan 149 ha di Kalbar.

Manfaatkan Drone

Sementara itu, Kepala BRIN Arif Satria mengungkapkan inovasi teknologi operasi modifikasi cuaca teranyar bernama drone yang dinamai DumaKron dengan memanfaatkan garam NaCl berukuran sangat kecil. Yakni, berukuran 2–5 mikron yang disebar menggunakan pesawat nirawak (drone). Selama ini hujan buatan menggunakan pesawat terbang. Penyemaian menggunakan drone DumaKron itu akan dilakukan di Kalimantan. ”Dengan DumaKron ini, pelaksanaannya pasti lebih efisien, lebih murah, dan lebih efektif,” jelas Arif.

Terpisah, Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir menggelar rapat bersama Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, dan Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat untuk membahas pembentukan satgas bersama Indonesia-Singapura dalam penanganan karhutla. Terutama penanganan praktik bisnis tidak bertanggung jawab yang berdampak pada karhutla di Indonesia.