Teddy Muncul di Istana, Dampingi Prabowo Terima Usulan Pahlawan Nasional di Tengah Riuhnya Medsos

PONTIANAK POST – Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya kembali terlihat mendampingi Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (4/11). Kemunculannya menjadi perhatian setelah namanya ramai diperbincangkan warganet di media sosial, menyusul perkembangan kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret sejumlah petinggi Polri, termasuk Listyo Sigit Prabowo.

Dalam pertemuan tersebut, Teddy tampak bersama Menteri Kebudayaan Fadli Zon dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Fadli menemui Presiden untuk menyampaikan rekomendasi Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK) terkait usulan penganugerahan gelar Pahlawan Nasional 2026.

Advertisement Keberadaan Teddy di Istana menjadi sorotan karena sehari sebelumnya dia tidak terlihat dalam sejumlah foto rapat terbatas Presiden bersama jajaran menteri. Ketidakhadiran itu memancing pertanyaan warganet mengenai keberadaannya. Bahkan, muncul spekulasi mengenai kemungkinan pergantian posisi Sekretaris Kabinet.

Perbincangan tersebut berlangsung di tengah mencuatnya kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo. Bareskrim Polri pada Selasa (3/11) mengumumkan penetapan tiga tersangka dengan inisial LSP, ASN, dan EH. Dalam pemberitaan sejumlah media, ketiganya diidentifikasi sebagai Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta Nasution, dan Eko Hadi Santoso.

Kasus tersebut berkaitan dengan dugaan penyadapan ilegal terhadap nomor telepon Presiden serta penyalahgunaan sistem penyadapan dan penghapusan data elektronik.

Advertisement Teddy juga menjadi perhatian karena sejumlah pemberitaan menyebut nomor teleponnya diduga termasuk sasaran penyadapan. Namun, identitas seluruh pihak yang menjadi sasaran belum diungkap secara lengkap oleh penyidik.

Sebelumnya, Teddy juga sempat terlihat dalam dokumentasi kegiatan Presiden lainnya pada Selasa (3/11). Kemunculannya itu menunjukkan bahwa dia masih menjalankan tugas mendampingi Presiden di tengah berbagai spekulasi yang berkembang.

Sementara itu, pertemuan Prabowo dengan Fadli Zon membahas tahapan pengusulan gelar Pahlawan Nasional 2026. Melalui akun Instagram resminya, Fadli menjelaskan rekomendasi Dewan GTK yang disampaikan kepada Presiden merupakan hasil penelitian dan pengkajian secara berjenjang.

Proses tersebut melibatkan Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD) di tingkat kabupaten/kota dan provinsi, serta Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP) Kementerian Sosial.