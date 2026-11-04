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Nasional

BRIN Siapkan PLTN Pertama 2032, Sejumlah Daerah di Kalbar Masuk Peta Lokasi

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Penulis: Aristono Edi Kiswantoro
Paparan peta lokasi potensial pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Indonesia. Sejumlah wilayah di Kalimantan Barat, termasuk Bengkayang, Sambas, dan Ketapang, masuk dalam pemetaan awal calon lokasi PLTN. (BRIN)
Paparan peta lokasi potensial pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Indonesia. Sejumlah wilayah di Kalimantan Barat, termasuk Bengkayang, Sambas, dan Ketapang, masuk dalam pemetaan awal calon lokasi PLTN. (BRIN)

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PONTIANAK POST – Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menyatakan kesiapan infrastruktur riset, penguasaan teknologi, dan sumber daya manusia (SDM) untuk mendukung pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) pertama di Indonesia yang ditargetkan mulai beroperasi pada 2032.

Direktur Kebijakan Lingkungan Hidup, Kemaritiman, Sumber Daya Alam, dan Ketenaganukliran BRIN Ratih Damayanti mengatakan, energi nuklir kini menjadi bagian penting dalam strategi transisi energi nasional. Perannya tidak lagi sekadar sebagai energi alternatif, tetapi juga penopang pencapaian emisi nol bersih (net zero emission).

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“Energi nuklir bukan lagi sekadar opsi alternatif, melainkan menjadi enabler utama untuk mencapai net zero emission,” ujarnya di Gedung B.J. Habibie, Jakarta, Rabu (4/11), dikutp dari website BRIN.

Menurut Ratih, pembangunan PLTN bukan hanya berkaitan dengan isu lingkungan, tetapi juga kebutuhan menjaga stabilitas pasokan listrik dan daya saing industri nasional.

Dia menyebut Indonesia telah memiliki tiga fasilitas reaktor nuklir, yakni Reaktor Serba Guna G.A. Siwabessy berdaya 30 megawatt (MW) di Serpong, Reaktor Triga 2000 di Bandung, dan Reaktor Kartini di Yogyakarta.

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Ketiga fasilitas tersebut menjadi modal pengalaman Indonesia dalam penguasaan teknologi, penerapan budaya keselamatan, dan pengoperasian reaktor nuklir.

Selain itu, BRIN telah memetakan puluhan lokasi potensial pembangunan PLTN dengan mempertimbangkan aspek geologi, keekonomian, dan keselamatan. Pemetaan tersebut juga mencakup sejumlah wilayah di Kalimantan Barat.

Berdasarkan daftar lokasi potensial yang dipublikasikan dalam pemberitaan Bisnis Indonesia, terdapat sejumlah titik di Kalbar yang masuk dalam pemetaan. Di antaranya Pulau Semesak dan Pantai Gosong di Kabupaten Bengkayang, wilayah Sambas, serta beberapa kawasan di Kabupaten Ketapang, yakni Kramatjaya, Muara Pawan, Pagar Mentimun, Kendawangan, dan Air Hitam.

Khusus Pantai Gosong, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang, Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) sebelumnya telah melakukan pemetaan rona awal lingkungan pada Oktober 2024. Kegiatan tersebut meliputi pengambilan sampel tanah dan air serta pengukuran paparan radiasi latar di sekitar kawasan.

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Editor : Aristono Edi Kiswantoro
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