8 Momen Menarik Sidang Ijazah Jokowi, Jawaban soal Pekerjaan hingga Pamerkan Ijazah Asli

PONTIANAK POST – Persidangan kasus dugaan pencemaran nama baik terkait ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (5/11/2026), menghadirkan sejumlah kejadian yang menarik perhatian publik.

Jokowi hadir sebagai saksi dalam perkara dengan terdakwa Roy Suryo dan sejumlah pihak lainnya.

Namun, bukan hanya kesaksiannya mengenai ijazah yang menjadi sorotan. Sejumlah percakapan dengan hakim hingga aksinya memperlihatkan dokumen pendidikan secara langsung juga menjadi perhatian.

Advertisement Merujuk dari berbagai sumber, berikut delapan momen menarik yang terjadi di ruang persidangan.

Baca Juga: Prajurit TNI Penuhi Ibu Kota di Tengah Isu Penyadapan dan Sidang Ijazah Jokowi

1. Jokowi Mengaku Pekerjaannya Sekarang Wiraswasta

Advertisement Salah satu dialog menarik terjadi ketika hakim memeriksa identitas Jokowi sebelum pemeriksaan saksi dimulai.

Saat ditanya mengenai pekerjaan, Jokowi menjawab singkat: ‘Wiraswasta, Yang Mulia.”

Namun, hakim kemudian melihat keterangan pekerjaan dalam KTP Jokowi yang masih tercatat sebagai Presiden ke-7 RI.

“Kalau di sini tertulis di KTP sebagai Presiden ke-7 RI, betul ya?” tanya hakim.

“Betul, Yang Mulia,” jawab Jokowi.

2. Datang Membawa Dokumen Pendidikan

Jokowi tiba di PN Jakarta Timur sekitar pukul 08.30 WIB. Ia datang mengenakan batik dan peci hitam, didampingi anaknya, Kaesang Pangarep dan Kahiyang Ayu.