Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Nasional

Mantan Ketua Ombudsman RI Divonis 5 Tahun Penjara

A
Penulis: Aristono Edi Kiswantoro
Terdakwa kasus dugaan korupsi tata kelola pertambangan Hery Susanto (tengah) berjalan menuju mobil tahanan usai Sidang Dakwaan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (25/6). Mantan Ketua Ombudsman Hery Susanto didakwa menerima suap uang dan rumah senilai Rp4,8 miliar pada 2013-2025. (Antara)
 Mantan Ketua Ombudsman Hery Susanto. (Antara)

Advertisement

 

PONTIANAK POST - Mantan Ketua Ombudsman RI periode 2026 Hery Susanto divonis lima tahun penjara setelah terbukti menerima suap terkait tata kelola usaha pertambangan nikel periode 2021–2026. Putusan dibacakan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (5/11).

Vonis tersebut lebih ringan enam bulan dibandingkan tuntutan jaksa, yakni 5 tahun 6 bulan penjara. Hakim mempertimbangkan Hery belum pernah dihukum dan memiliki tanggungan keluarga sebagai faktor yang meringankan.

Advertisement

Sementara itu, hal yang memberatkan adalah Hery tidak mendukung upaya pemberantasan korupsi serta tidak berterus terang dan berbelit-belit selama persidangan.

Selain penjara, Hery dijatuhi denda Rp300 juta subsider 100 hari penjara. Majelis hakim juga mewajibkannya membayar uang pengganti Rp3,87 miliar subsider tiga tahun penjara.

Hery terbukti menerima suap berupa uang tunai Rp1,65 miliar dan rumah di Pulo Gebang, Jakarta, senilai Rp2,2 miliar. Rumah tersebut turut diperhitungkan dalam pembayaran uang pengganti.

Advertisement

Suap diberikan untuk memengaruhi Hery, saat menjabat anggota Ombudsman RI periode 2021–2026, agar mengatur Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Ombudsman terkait persoalan pertambangan.

Pengaturan tersebut menyangkut penetapan kewajiban pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Penggunaan Kawasan Hutan (PKH) terhadap PT Thosida Indonesia dan PT Dinamika Sejahtera Mandiri. Hery juga diminta memengaruhi LHP terkait penolakan peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi untuk PT Mitra Kumala Energi dan PT Gold Telen River.

Majelis hakim menyatakan Hery terbukti melanggar Pasal 12 huruf a juncto Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi beserta ketentuan penyesuaian pidana.

Advertisement
Editor : Aristono Edi Kiswantoro
Bagikan:

Artikel Terkait

Eks Ketua Ombudsman Bantah Terima Suap Rp4,85 Miliar, Siap Buktikan di Persidangan

Eks Ketua Ombudsman Bantah Terima Suap Rp4,85 Miliar, Siap Buktikan di Persidangan

Eks Ketua Ombudsman Hery Susanto membantah menerima suap Rp4,85 miliar dan siap membuktikan dakwaan jaksa di persidangan.

Eks Ketua Ombudsman Gunakan Nama Samaran "John Lennon 07" dalam Kasus Dugaan Suap Tambang

Eks Ketua Ombudsman Gunakan Nama Samaran "John Lennon 07" dalam Kasus Dugaan Suap Tambang

Jaksa mengungkap eks Ketua Ombudsman Hery Susanto diduga memakai nama samaran saat berkomunikasi terkait perkara suap tambang.

Divonis Lebih Tinggi dari Tuntutan, Terdakwa Kasus KDRT di Putussibau Tuding Adanya Kejanggalan

Divonis Lebih Tinggi dari Tuntutan, Terdakwa Kasus KDRT di Putussibau Tuding Adanya Kejanggalan

ak terima divonis lebih tinggi dari tuntutan jaksa, terdakwa KDRT di Putussibau tuding ada permainan oknum.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer