Awas Penipuan Berkedok Petugas BNI via Telepon, Pelaku Sengaja Incar Kepanikan Nasabah

PONTIANAK POST – Ancaman kejahatan siber di sektor perbankan terus berevolusi dengan berbagai modus yang semakin manipulatif. Baru-baru ini, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI menyoroti maraknya aksi penipuan via telepon yang sengaja menebar teror psikologis kepada nasabahnya.

Sindikat kejahatan ini kerap menyamar sebagai petugas bank resmi yang seolah membawa kabar darurat. Mereka biasanya menakut-nakuti calon korban dengan dalih adanya transaksi mencurigakan, ancaman pemblokiran rekening, hingga klaim pembobolan kartu perbankan.

Di tengah situasi kalut tersebut, para penipu dengan sigap menawarkan bantuan palsu selayaknya pahlawan kesiangan. Praktik licik ini bertujuan menjebak nasabah agar tanpa sadar menyerahkan data pribadi, mengeklik tautan berbahaya, atau bahkan mengunduh aplikasi bodong penguras saldo.

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Menariknya, para pelaku kejahatan ini diketahui sering mengadopsi teknik Neuro-Linguistic Programming (NLP) saat merayu korbannya. Lewat pendekatan pemrograman neuro-linguistik ini, mereka mampu memainkan alam bawah sadar korban agar merasa terdesak dan menuruti instruksi tanpa sempat melakukan verifikasi.

Merespons fenomena meresahkan tersebut, Corporate Secretary BNI, Okki Rushartomo, angkat bicara untuk mengedukasi masyarakat. Ia mengimbau seluruh nasabah agar membentengi diri dengan ketenangan ekstra saat menerima panggilan telepon bernada ancaman finansial.

Advertisement "Jangan mudah percaya pada panggilan yang mengatasnamakan bank, terutama jika disertai tekanan untuk segera mengambil tindakan. Jangan panik dan jangan terburu-buru mengikuti instruksi penelepon. Tetap tenang dan lakukan verifikasi melalui kanal resmi BNI. Kami juga mengingatkan nasabah untuk tidak membagikan data rahasia perbankan kepada siapa pun," ujar Okki dalam keterangan tertulis.

Lebih jauh, BNI kembali mengingatkan publik terkait pantangan utama dalam bertransaksi digital. Pihak perbankan memastikan tidak akan pernah meminta data rahasia seperti nomor PIN, password, kode CVV, hingga kode OTP melalui jalur komunikasi mana pun.

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Jika nasabah mencium gelagat penipuan, langkah paling cerdas adalah segera memutus panggilan telepon tersebut. Publik juga diwanti-wanti agar pantang mengunduh aplikasi acak atau mengeklik tautan asing yang dikirimkan oleh nomor tidak dikenal.

Namun, apabila telanjur menyerahkan data atau mengeklik tautan peretas, nasabah diminta tidak membuang waktu. Segera lakukan pemblokiran rekening atau verifikasi cepat dengan menghubungi layanan konsumen asli milik perusahaan.

Masyarakat dapat menjangkau layanan aduan tepercaya melalui BNI Call 1500046, atau mengakses platform media sosial resmi yang bercentang biru. Kanal resmi tersebut meliputi Instagram @BNI46, Facebook BNI, X @BNI dan @BNI_CustomerCare, TikTok @BNI46, serta portal www.bni.co.id.