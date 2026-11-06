Polisi Bongkar Sindikat Pemalsuan Tinta Epson di Jakarta, Usai 18 Bulan Investigasi Panjang

PONTIANAK POST - Praktik ilegal jaringan pembuat dan pengedar tinta printer palsu di ibu kota akhirnya kandas di tangan Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Penggerebekan berskala besar yang berlangsung pada 30 Oktober 2026 lalu menyasar empat titik krusial di wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Timur. Operasi matang ini menjadi titik puncak dari proses penyelidikan panjang yang memakan waktu hingga satu setengah tahun.

Modus Operandi Sindikat: Manipulasi Kurir dan Jaringan Daring

Pelaku kejahatan kekayaan intelektual ini tidak hanya bermain di pasar konvensional, tetapi juga mendistribusikan barang haramnya secara daring. Penyelidikan mendalam mengungkap bahwa tersangka utama mengendalikan lebih dari 10 akun toko online di berbagai platform e-commerce. Modus yang digunakan terbilang licin karena lokasi penjemputan paket oleh kurir sengaja diubah-ubah secara berkala untuk mengecoh pelacakan petugas.

Advertisement Menanggapi keberhasilan operasi ini, perwakilan Seiko Epson Corporation (Epson) menyampaikan apresiasi tertulisnya. "Epson sangat mengapresiasi dedikasi, profesionalisme, dan kegigihan yang ditunjukkan oleh Kepolisian Republik Indonesia selama proses investigasi yang panjang ini," ujar perwakilan Epson melalui keterangan resminya. Tindakan tegas ini dinilai sebagai bukti nyata keseriusan penegak hukum di Indonesia dalam melindungi hak konsumen.

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Penggerebekan Pabrik dan Penyitaan Barang Bukti

Advertisement Operasi pembongkaran markas sindikat tersebut melibatkan 16 anggota kepolisian, dengan enam di antaranya merupakan spesialis ahli siber. Tim gabungan sukses menggerebek fasilitas rahasia dan menyita gunungan barang bukti bernilai tinggi. Petugas mengamankan ribuan botol tinta palsu, label cetakan, kemasan tiruan, hingga mesin produksi yang dipakai untuk merakit produk abal-abal tersebut.

Selain itu, aparat juga menyita dua unit mobil van yang sehari-hari difungsikan sebagai kendaraan operasional pengiriman. Sebanyak lebih dari 20 orang yang berada di lokasi langsung digiring ke markas kepolisian untuk menjalani pemeriksaan intensif. Sang pemilik bisnis ilegal sekaligus dalang utama di balik operasi pemalsuan ini juga turut ditangkap di tempat kejadian.

"Operasi dengan skala sebesar ini membutuhkan komitmen dan koordinasi yang signifikan. Kami mengapresiasi langkah tegas pihak berwenang dalam menindak para pelaku pemalsuan yang berupaya memperoleh keuntungan dengan mengorbankan konsumen, pelaku usaha yang menjalankan bisnis secara sah, serta pemilik merek," sebut pihak Epson.

Ancaman Kerusakan Mesin Cetak dan Matinya Persaingan Sehat

Secara kasatmata, botol tinta tiruan ini dirancang agar identik dengan produk orisinal keluaran pabrik resmi. Namun, cairan di dalamnya sama sekali tidak memenuhi standar mutu, performa, maupun keamanan yang ditetapkan oleh produsen. Pengguna yang telanjur memakai produk bajakan ini berisiko menghadapi hasil cetakan buram, malfungsi printhead, hingga gugurnya masa garansi alat.

Kehadiran barang bajakan ini tidak hanya merugikan pembeli akhir, tetapi juga memukul para pedagang jujur di pasaran. "Praktik pemalsuan menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat bagi pelaku bisnis resmi yang menjalankan usahanya secara bertanggung jawab serta mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku," tegas perwakilan perusahaan.

Pihak korporasi kembali menekankan dampak destruktif dari kejahatan ini terhadap rantai pasok resmi. "Dealer resmi dan toko alat tulis berada pada posisi yang dirugikan ketika pelaku pemalsuan menjual produk berkualitas rendah dengan menyamarkannya sebagai produk bermerek asli."

Imbauan Keamanan Berbelanja bagi Konsumen