Seleksi CPNS 2026 Dibuka November, PPPK Paruh Waktu Juga Naik Status

PONTIANAK POST - Pemerintah memastikan rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2026 tetap dilaksanakan tahun ini dengan proses pendaftaran yang direncanakan mulai November 2026, sebagaimana disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (6/11).

Kepastian tersebut menjadi kabar penting bagi masyarakat yang menantikan kesempatan menjadi aparatur sipil negara (ASN), sekaligus menandai dimulainya kembali proses penerimaan PNS untuk memenuhi kebutuhan pegawai pemerintah pusat dan daerah.

Dalam konferensi pers bersama pimpinan DPR RI, Prasetyo menyatakan pemerintah telah menyepakati pelaksanaan rekrutmen CPNS pada tahun ini.

Advertisement “Kita bersepakat untuk melakukan rekrutmen CPNS yang akan dilaksanakan tahun ini juga, dan rencananya November ini sudah dilakukan proses pendaftaran,” kata Prasetyo seperti dikutip JawaPos.com.

Dua Alasan Pemerintah Membuka Seleksi CPNS 2026

Prasetyo menjelaskan, rekrutmen CPNS diperlukan untuk menjaga keseimbangan jumlah pegawai di lingkungan pemerintahan.

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Pertimbangan pertama adalah setiap tahun terdapat PNS yang memasuki usia pensiun sehingga pemerintah perlu menyiapkan pengganti agar pelayanan publik dan operasional instansi tetap berjalan.

Pertimbangan kedua berkaitan dengan kebutuhan sumber daya manusia untuk menjalankan program-program prioritas pemerintah.

“Secara alamiah tentu setiap tahun ada PNS kita yang memasuki masa usia pensiun, itu yang pertama. Yang kedua, tentu saja ada program-program pemerintah prioritas yang membutuhkan pengawalan,” ujarnya.

Dengan demikian, penerimaan CPNS tidak hanya ditujukan untuk mengisi kekosongan jabatan akibat pegawai pensiun, tetapi juga memperkuat kapasitas aparatur dalam menjalankan agenda pemerintah.

Meski demikian, pemerintah belum memerinci jumlah formasi, rincian jabatan, persyaratan pendaftaran, maupun jadwal lengkap tahapan seleksi dalam pengumuman tersebut.