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Nasional

Panglima TNI Tegaskan Isu Seskab Teddy Diperiksa POM Terkait Penyadapan Presiden Adalah Tidak Benar

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Penulis: Basilius Andreas Gas
Seskab Teddy Indra Wijaya menjadi sorotan menyusul beredarnya kabar pemeriksaan dirinya oleh Polisi Militer TNI. (Foto : Instagram: @sekretariat.kabinet/ jawapos.com)
Seskab Teddy Indra Wijaya menjadi sorotan menyusul beredarnya kabar pemeriksaan dirinya oleh Polisi Militer TNI. (Foto : Instagram: @sekretariat.kabinet/ jawapos.com)

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PONTIANAK POST- Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto membantah kabar Sekretaris Kabinet (Seskab) Letkol Infanteri Teddy Indra Wijaya menjalani pemeriksaan Polisi Militer (POM) TNI terkait kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Agus memastikan informasi yang ramai beredar tersebut tidak benar.

Penegasan itu disampaikan Agus saat dimintai konfirmasi oleh awak media pada Jumat (6/11). Ia secara tegas menyebut kabar mengenai pemeriksaan Teddy sebagai informasi bohong.

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”Hoaks (Seskab Teddy diperiksa Pom TNI terkait kasus penyadapan Presiden Prabowo Subianto),” ungkap Jenderal Agus.

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Meski telah memberikan bantahan, Panglima TNI belum memaparkan lebih jauh mengenai asal-usul maupun perkembangan informasi yang menyeret nama Teddy tersebut.

Di sisi lain, penanganan perkara dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo telah memasuki tahap penetapan tersangka di lingkungan Mabes Polri. Hingga Jumat (6/11), empat perwira tinggi dan perwira Polri telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut.

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Editor : Basilius Andreas Gas
Sumber : Jawapos.com
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