Helikopter Pemadam Karhutla Jatuh Lagi: Empat Hari, Empat Kru Tewas

PONTIANAK POST – Dua helikopter yang dikerahkan untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) jatuh dalam rentang empat hari. Setelah kecelakaan helikopter MI-17V5 milik TNI Angkatan Darat di Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, pada 4 November, helikopter Super Puma H-225 jatuh di Sungai Barito, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, Minggu (8/11).

Dua kecelakaan tersebut menewaskan empat orang. Tiga di antaranya merupakan prajurit TNI AD, sedangkan satu korban lainnya adalah kru helikopter Super Puma bernama Yayan Supyansuri, warga negara Indonesia.

Dalam kecelakaan terbaru di Sungai Barito, pilot Hugh Andrew John Page dan kopilot Michael John Batteridge, keduanya warga negara Australia, selamat dan telah mendapatkan penanganan medis.

Advertisement "Kami menerima informasi dari Camat Jenamas bahwa satu kru helikopter ditemukan meninggal dunia dan saat ini sedang dalam proses evakuasi," kata Kepala Pelaksana BPBD Barito Selatan Agus In’Yulius kepada awak media, Minggu.

Helikopter bernomor registrasi VH-HGM itu merupakan milik perusahaan swasta yang dikontrak Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk mendukung penanganan karhutla di Kalimantan. Pesawat tersebut sebelumnya pernah beroperasi di Banjarmasin, Pontianak, hingga Surabaya.

Pelaksana Tugas Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan menyatakan, pihaknya akan mendukung investigasi resmi untuk memastikan penyebab kecelakaan.

Advertisement "BNPB juga berkomitmen memfasilitasi investigasi resmi dari pihak berwenang guna mengetahui penyebab pasti kecelakaan, agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat," jelasnya.

Tiga Prajurit Gugur di Seruyan

Sebelumnya, helikopter MI-17V5 milik Penerbad TNI AD bernomor registrasi HA-5235 jatuh di perairan sekitar Desa Sungai Perlu, Kecamatan Danau Sembuluh, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, Rabu (4/11). Helikopter tersebut tengah menjalankan misi pemadaman karhutla di kawasan Taman Nasional Tanjung Puting.

Pesawat yang mengangkut delapan personel itu lepas landas dari Kuala Pembuang menuju Telaga Pulang. Kecelakaan terjadi sekitar pukul 11.18 WIB ketika helikopter mengambil air laut untuk operasi water bombing. Sebelumnya, pesawat tersebut telah melakukan satu kali pengambilan air dengan aman.