Yusril Belum Pastikan Kabar Pencekalan Mendagri Tito ke Luar Negeri

PONTIANAK POST- Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra belum dapat memastikan kebenaran kabar yang menyebut Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian masuk dalam daftar pencegahan bepergian ke luar negeri. Yusril mengaku belum memperoleh laporan resmi mengenai informasi yang ramai beredar tersebut.

Advertisement Yusril mengatakan, dirinya akan meminta penjelasan langsung kepada pejabat terkait di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk mengetahui apakah benar telah diterbitkan kebijakan pencegahan terhadap Tito.

"Soal Pak Tito, saya belum bisa jawab ini. Nanti kalau saya ke kantor saya bisa tanya Menteri Imipas ataupun Dirjen Imigrasi untuk memastikan apakah ada pencegahan beliau ke luar negeri. Sampai hari ini saya belum tahu tentang hal itu," ujar Yusril dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (9/11/2026).

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Ia menegaskan, informasi mengenai status keimigrasian seseorang harus dipastikan melalui keterangan resmi dari instansi yang memiliki kewenangan. Karena itu, Yusril belum bersedia memberikan kesimpulan sebelum memperoleh penjelasan dari jajaran teknis keimigrasian.

Kabar mengenai dugaan pencekalan Tito menjadi perhatian publik di tengah proses penyelidikan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh lainnya. Tito sendiri diketahui pernah menjabat sebagai Kapolri pada periode 2016–2019.