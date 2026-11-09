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Nasional

Aliansi Rakyat Menggugat Demo, Desak Pemakzulan Wapres Gibran

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Penulis: Basilius Andreas Gas
Massa Aliansi Rakyat Menggugat menggelar demonstrasi di depan Kantor Sekretariat Wakil Presiden, Jakarta Pusat. Puluhan massa aksi dari Aliansi Rakyat Menggugat (ARM) menggelar unjuk rasa di depan Kantor Sekretariat Wakil Presiden RI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (9/11). (Istimewa/jawapos)
Massa Aliansi Rakyat Menggugat menggelar demonstrasi di depan Kantor Sekretariat Wakil Presiden, Jakarta Pusat. Puluhan massa aksi dari Aliansi Rakyat Menggugat (ARM) menggelar unjuk rasa di depan Kantor Sekretariat Wakil Presiden RI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (9/11). (Istimewa/jawapos)

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PONTIANAK POST-, Puluhan orang yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Menggugat (ARM) mendatangi Kantor Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres) di Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (9/11/2026). Dalam aksi tersebut, mereka menyuarakan tuntutan agar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dimakzulkan dan meninggalkan jabatannya.

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Sekitar 50 peserta mengikuti demonstrasi dengan membawa spanduk dan poster berisi berbagai tuntutan. Aksi berlangsung dengan orasi secara bergantian menggunakan mobil komando yang dilengkapi pengeras suara.

Sejumlah atribut yang dibawa demonstran memuat pesan penolakan terhadap kepemimpinan Gibran. Salah satu spanduk yang dipasang di mobil komando bertuliskan, "Makzulkan Gibran, perusak moral, etika & integritas bangsa."

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Poster lainnya menyoroti persoalan keabsahan jabatan wakil presiden dengan tulisan, "Jabatan wapres telah gugur oleh putusan MK dan MA. Segera angkat kaki! Get out!"

Tuntutan tersebut disampaikan massa dengan merujuk pada persoalan persyaratan pendidikan Gibran yang sebelumnya menjadi perhatian dalam sejumlah proses hukum di Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).

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Editor : Basilius Andreas Gas
Sumber : Jawapos
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