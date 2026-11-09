Raja Juli Tinggalkan PSI, Pilih Fokus Bantu Presiden Prabowo

PONTIANAK POST- Raja Juli Antoni memutuskan meninggalkan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) agar dapat lebih fokus menjalankan tugasnya sebagai Menteri Kehutanan dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Keputusan tersebut sekaligus mengakhiri posisinya sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) partai yang dipimpin Kaesang Pangarep.

Advertisement Pengunduran diri itu disampaikan Raja Juli pada Senin (9/11/2026). Ia mengaku telah mengirimkan surat pengunduran diri dan berkomunikasi langsung dengan Kaesang selaku Ketua Umum PSI.

”Hari ini (9/11) saya sudah menyampaikan surat pengunduran diri saya dan berkomunikasi langsung dengan Ketua Umum DPP PSI, Mas Kaesang Pangarep,” ungkap Raja Juli.

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Ia menjelaskan, keputusan meninggalkan jabatan struktural dan aktivitas kepartaian tersebut dilandasi keinginannya untuk memberikan perhatian penuh terhadap tanggung jawab sebagai pembantu Presiden Prabowo.

”Intinya saya mundur sebagai Sekjen DPP PSI dan segala aktivitas partai. Alasannya hanya satu. Saya ingin full time dan konsentrasi penuh membantu Bapak Presiden Prabowo Subianto sebagai menteri kehutanan,” katanya.