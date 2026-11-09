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Nasional

Menhan Sjafrie Beberkan Pembahasan Prabowo dengan 10 Mantan Kapolri

Basilius Andreas Gas
Penulis: Basilius Andreas Gas
Presiden Prabowo Subianto bersama Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dan sepuluh mantan Kapolri dalam pertemuan di Hambalang. (jawapos)
Presiden Prabowo Subianto bersama Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dan sepuluh mantan Kapolri dalam pertemuan di Hambalang. (jawapos)

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PONTIANAK POST- Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin mengungkapkan sejumlah hal yang dibicarakan Presiden Prabowo Subianto saat menerima sepuluh mantan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) di kediamannya, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Minggu (8/11/2026).

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Melalui unggahan di akun media sosial resminya, Sjafrie menyampaikan bahwa pertemuan tersebut menjadi kesempatan bagi Presiden Prabowo dan para purnawirawan Polri untuk bertukar pemikiran mengenai kondisi serta tantangan keamanan nasional.

Menurut Sjafrie, pengalaman para mantan Kapolri dari berbagai generasi menjadi bahan penting dalam membahas perkembangan situasi keamanan di Indonesia.

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”Bertukar pandangan dan pengalaman strategis lintas generasi dalam menghadapi dinamika dan tantangan keamanan nasional,” ungkap Sjafrie.

Ia menilai pengalaman dan pengabdian para mantan pimpinan Polri merupakan kekayaan institusional yang dapat menjadi pertimbangan strategis dalam memperkuat kepolisian.

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Editor : Basilius Andreas Gas
Sumber : Jawapos
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