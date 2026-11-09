Menhan Sjafrie Beberkan Pembahasan Prabowo dengan 10 Mantan Kapolri

PONTIANAK POST- Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin mengungkapkan sejumlah hal yang dibicarakan Presiden Prabowo Subianto saat menerima sepuluh mantan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) di kediamannya, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Minggu (8/11/2026).

Advertisement Melalui unggahan di akun media sosial resminya, Sjafrie menyampaikan bahwa pertemuan tersebut menjadi kesempatan bagi Presiden Prabowo dan para purnawirawan Polri untuk bertukar pemikiran mengenai kondisi serta tantangan keamanan nasional.

Menurut Sjafrie, pengalaman para mantan Kapolri dari berbagai generasi menjadi bahan penting dalam membahas perkembangan situasi keamanan di Indonesia.

Advertisement

”Bertukar pandangan dan pengalaman strategis lintas generasi dalam menghadapi dinamika dan tantangan keamanan nasional,” ungkap Sjafrie.

Ia menilai pengalaman dan pengabdian para mantan pimpinan Polri merupakan kekayaan institusional yang dapat menjadi pertimbangan strategis dalam memperkuat kepolisian.