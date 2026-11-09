Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Nasional

MUI Resmi Haramkan Vape, Bukan Cuma Pengguna, Penjual dan Produsen Juga Terdampak

Khoiril Arif Ya'qob
Penulis: Khoiril Arif Ya'qob
Ilustrasi sedang ngevape. (IPB)
Ilustrasi sedang menikmati vape. (IPB)

Advertisement

PONTIANAK POST – Majelis Ulama Indonesia (MUI) resmi menetapkan penggunaan rokok elektrik atau vape hukumnya haram.

Ketetapan tersebut tidak hanya berlaku bagi pengguna, tetapi juga mencakup aktivitas produksi hingga perdagangan produk rokok elektrik.

Keputusan itu tertuang dalam Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL)/Vape. Fatwa ditetapkan di Jakarta pada Jumat (6/11/2026), bertepatan dengan 26 Jumadil Awal 1448 Hijriah.

Advertisement

Dikutip dari laman resmi MUI, Senin (9/11/2026), terdapat tiga ketentuan hukum utama yang menjadi dasar penetapan fatwa tersebut.

Baca Juga: Pengusaha Vape Benahi Citra di Tengah Ancaman Pelarangan

Penggunaan hingga Jual Beli Vape Dinyatakan Haram

Advertisement

Dalam ketentuan hukumnya, MUI menyatakan penggunaan rokok elektrik atau vape hukumnya haram karena dinilai membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, serta berpotensi menjadi sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, serta zat adiktif lainnya.

Selain penggunaan, penyalahgunaan perangkat vape untuk konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya juga dinyatakan haram.

Tidak berhenti di situ, MUI turut menetapkan bahwa memproduksi dan memperjualbelikan rokok elektrik atau vape hukumnya haram.

Baca Juga: BNN Dorong Penguatan Regulasi Soal Vape, Antisipasi Ancaman Baru Peredaran Narkotika

Dengan demikian, ketetapan tersebut mencakup berbagai aktivitas yang berkaitan dengan rokok elektrik, mulai dari penggunaan hingga kegiatan usaha.

MUI Soroti Kandungan Nikotin dalam Vape

Dalam penjelasan umum fatwa, MUI mendefinisikan vape sebagai perangkat elektronik bertenaga baterai atau sumber energi lainnya yang memanaskan zat mengandung nikotin, gliserin, dan penambah rasa untuk menghasilkan aerosol yang dihirup pengguna.

MUI juga menjelaskan bahwa nikotin merupakan senyawa yang memiliki efek terhadap sistem saraf, bersifat adiktif, serta berdampak negatif terhadap kesehatan.

Advertisement
Editor : Khoiril Arif Ya'qob
Bagikan:

Artikel Terkait

Buku Islam ala Prabowo Ramai Dibicarakan, Ternyata Ini yang Dibahas di Dalamnya

Buku Islam ala Prabowo Ramai Dibicarakan, Ternyata Ini yang Dibahas di Dalamnya

Buku Islam ala Prabowo mengulas nilai-nilai Islam dalam kehidupan pribadi, karier militer, hingga kepemimpinan Prabowo Subianto.

MUI Ajak Umat Islam Gelar Salat Istisqa untuk Akhiri Karhutla

MUI Ajak Umat Islam Gelar Salat Istisqa untuk Akhiri Karhutla

MUI mengajak umat Islam menggelar Salat Istisqa untuk memohon hujan di tengah kemarau dan karhutla, terutama di Kalbar

Haruna Kantongi Sertifikat Halal, Perkuat Komitmen Sajikan Produk Berkualitas bagi Pelanggan Setia

Haruna Kantongi Sertifikat Halal, Perkuat Komitmen Sajikan Produk Berkualitas bagi Pelanggan Setia

Haruna resmi mengantongi Sertifikat Halal sebagai bukti komitmen menghadirkan produk berkualitas bagi pelanggan.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer