MUI Resmi Haramkan Vape, Bukan Cuma Pengguna, Penjual dan Produsen Juga Terdampak

PONTIANAK POST – Majelis Ulama Indonesia (MUI) resmi menetapkan penggunaan rokok elektrik atau vape hukumnya haram.

Ketetapan tersebut tidak hanya berlaku bagi pengguna, tetapi juga mencakup aktivitas produksi hingga perdagangan produk rokok elektrik.

Keputusan itu tertuang dalam Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL)/Vape. Fatwa ditetapkan di Jakarta pada Jumat (6/11/2026), bertepatan dengan 26 Jumadil Awal 1448 Hijriah.

Advertisement Dikutip dari laman resmi MUI, Senin (9/11/2026), terdapat tiga ketentuan hukum utama yang menjadi dasar penetapan fatwa tersebut.

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Penggunaan hingga Jual Beli Vape Dinyatakan Haram

Advertisement Dalam ketentuan hukumnya, MUI menyatakan penggunaan rokok elektrik atau vape hukumnya haram karena dinilai membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, serta berpotensi menjadi sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, serta zat adiktif lainnya.

Selain penggunaan, penyalahgunaan perangkat vape untuk konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya juga dinyatakan haram.

Tidak berhenti di situ, MUI turut menetapkan bahwa memproduksi dan memperjualbelikan rokok elektrik atau vape hukumnya haram.

Dengan demikian, ketetapan tersebut mencakup berbagai aktivitas yang berkaitan dengan rokok elektrik, mulai dari penggunaan hingga kegiatan usaha.

MUI Soroti Kandungan Nikotin dalam Vape

Dalam penjelasan umum fatwa, MUI mendefinisikan vape sebagai perangkat elektronik bertenaga baterai atau sumber energi lainnya yang memanaskan zat mengandung nikotin, gliserin, dan penambah rasa untuk menghasilkan aerosol yang dihirup pengguna.

MUI juga menjelaskan bahwa nikotin merupakan senyawa yang memiliki efek terhadap sistem saraf, bersifat adiktif, serta berdampak negatif terhadap kesehatan.