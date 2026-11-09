Giliran Megawati Mengaku Sudah Lama Merasa Disadap

PONTIANAK POST – Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengaku sudah lama merasa menjadi sasaran penyadapan. Mencuatnya dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto, yang dikaitkan dengan eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, disebut semakin menguatkan kecurigaannya.

Pernyataan itu disampaikan Megawati di hadapan kader PDIP di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Senin (9/11). Dia mengungkapkan, sejak lama telah mengingatkan pentingnya pergantian Listyo Sigit. Menurutnya, sikap tersebut bukan didasari sentimen pribadi, melainkan demi menjaga aturan dan tata kelola institusi.

Advertisement Megawati juga menyentil sikap diam kadernya ketika dirinya merasa menjadi sasaran penyadapan. Dia mempertanyakan mengapa tidak ada kader yang berani bersuara membela ketua umum.

”Masa kalau ketumnya digituin diam-diam aja. Mesti saya sendiri yang jawab?” ujar Megawati.

Dia turut menyinggung keputusannya tidak menggunakan telepon seluler (ponsel) pintar. Megawati mengaku sengaja membatasi penggunaan perangkat komunikasi tersebut karena merasa disadap.

Advertisement ”Saya memang enggak punya HP. Kenapa? Karena saya orang yang disadap. Nah, buktinya (sekarang)? Hayo!” tegasnya.

PENANGANAN DISERAHKAN KE BARESKRIM

Di sisi lain, pemerintah memastikan tidak akan membentuk satuan tugas (satgas) ataupun tim khusus lintas instansi untuk menangani dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo. Pemerintah mempercayakan penyidikan perkara tersebut kepada Bareskrim Polri.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra berharap kepolisian menangani perkara secara profesional dan menuntaskannya sesuai ketentuan hukum.