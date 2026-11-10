Teknokrat atau Tokoh Parpol? Menebak Dua Cawapres Pilihan Prabowo Bila Gibran Lengser

PONTIANAK POST – Siapa yang akan mendampingi Presiden Prabowo Subianto jika terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden? Pertanyaan itu mulai mengemuka seiring menguatnya wacana pemakzulan Gibran Rakabuming Raka setelah polemik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait persyaratan pendidikan putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo tersebut.

Sejumlah skenario mulai dapat dipetakan, mulai dari mengusung teknokrat nonpartai hingga mengakomodasi kader partai politik. Namun, pembicaraan mengenai calon pengganti Gibran masih bersifat hipotetis karena proses pemberhentian Wakil Presiden harus melalui mekanisme konstitusional.

Advertisement Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengakui adanya aspirasi dari sejumlah organisasi masyarakat dan anggota DPR lintas fraksi untuk membawa persoalan Gibran melalui mekanisme parlemen.

Pada Senin (9/11), Dasco mengatakan pembahasan masih berlangsung secara informal. DPR juga masih menunggu salinan lengkap putusan MA sebelum menentukan langkah kelembagaan.

Menurut dia, pimpinan DPR belum menggelar rapat pimpinan maupun rapat Badan Musyawarah yang melibatkan perwakilan fraksi untuk membahas persoalan tersebut.

Advertisement Wacana pemakzulan menguat setelah MA mengabulkan kasasi perkara Nomor 742 K/TUN/2026 pada 30 Oktober 2026. Putusan tersebut berkaitan dengan gugatan terhadap surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA atas nama Gibran yang diterbitkan Kementerian Pendidikan pada 2019.

MA mengabulkan gugatan penggugat dan menyatakan surat keterangan tersebut tidak sah secara hukum.

Sebelumnya, dalam pertimbangan perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 pada 6 Oktober 2026, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan setingkat SMA.

Meski demikian, MK menegaskan tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari jabatan Wakil Presiden melalui perkara tersebut.