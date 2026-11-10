Resmi! MUI Haramkan Penggunaan Vape dan Transaksi Jual Belinya Lewat Fatwa Terbaru 2026

Advertisement PONTIANAK POST - Majelis Ulama Indonesia (MUI) resmi menetapkan penggunaan rokok elektrik atau vape sebagai perbuatan haram. Ketentuan tersebut tidak hanya berlaku bagi pengguna, tetapi juga mencakup aktivitas jual beli produk vape.

Keputusan itu tertuang dalam Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik atau Vape. Fatwa tersebut diterbitkan pada Jumat (6/11/2026) dan ditandatangani oleh Ketua MUI Bidang Fatwa KH Asrorun Ni'am Sholeh serta Wakil Sekretaris Jenderal MUI Aminudin Yakub.

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Fatwa tersebut juga diketahui oleh Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar dan Sekretaris Jenderal MUI Buya Amirsyah Tambunan.

Dalam pertimbangannya, MUI menetapkan keharaman penggunaan vape karena dinilai memiliki sejumlah dampak negatif. Alasan yang menjadi dasar keputusan tersebut meliputi risiko terhadap kesehatan, kerusakan lingkungan, serta upaya mencegah penyalahgunaan perangkat vape sebagai sarana peredaran dan konsumsi narkotika maupun zat adiktif lainnya.