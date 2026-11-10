NTP Nasional Cetak Rekor 132,60, Hortikultura Jadi Penopang Terbesar

JAKARTA – Kesejahteraan petani nasional menunjukkan tren positif. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Nilai Tukar Petani (NTP) pada Oktober 2026 mencapai 132,60 atau naik 1,13 persen dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 131,11. Angka tersebut menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah pencatatan NTP.

Kenaikan ini terutama ditopang oleh meningkatnya harga yang diterima petani. Pada Oktober, indeks harga yang diterima petani naik 1,55 persen, sementara indeks harga yang harus dibayar petani hanya meningkat 0,41 persen.

Dari sejumlah subsektor pertanian, hortikultura mencatat kenaikan paling tinggi. NTP subsektor ini melonjak 6,88 persen, dari 129,50 menjadi 138,41.

Advertisement Sementara itu, NTP tanaman pangan naik 1,07 persen menjadi 120,52. Adapun subsektor tanaman perkebunan rakyat meningkat 0,30 persen menjadi 172,18.

Capaian tersebut mendapat apresiasi dari Kepala Sekretariat Kantor Staf Presiden (KSP), Prof. Achmad Tjachja Nugraha. Ia menilai peningkatan kesejahteraan petani menjadi salah satu indikator penting dalam menilai keberhasilan pembangunan sektor pertanian.

Menurut Achmad, capaian tersebut tidak terlepas dari kebijakan Kementerian Pertanian di bawah kepemimpinan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, termasuk upaya meningkatkan produksi pangan dan memperkuat swasembada beras.

Advertisement “Capaian tersebut menunjukkan konsistensi Mentan Amran dalam menjalankan misi memakmurkan bumi,” kata Achmad, Selasa (10/11).

Ia mengatakan, keberhasilan pembangunan pertanian semestinya tidak hanya dilihat dari peningkatan produksi dan ketersediaan pangan, tetapi juga dari dampaknya terhadap pendapatan dan kehidupan petani.

Achmad juga mengaitkan capaian produksi pangan dan peningkatan NTP dengan upaya pemerintah memperkuat kedaulatan pangan nasional.

Meski demikian, angka NTP perlu dibaca secara proporsional. Kenaikan indeks ini menunjukkan bahwa secara rata-rata harga yang diterima petani meningkat lebih cepat dibandingkan harga yang mereka bayar. Namun, NTP tidak secara langsung menggambarkan besaran pendapatan bersih maupun pemerataan kesejahteraan seluruh petani.