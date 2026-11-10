Kasus Penyadapan Prabowo, Ahrie Sonta Jadi Jenderal Pertama yang Dipecat Polri

PONTIANAK POST – Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) sebagai anggota Polri. Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KEPP) tersebut merupakan buntut kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Meski demikian, Ahrie menggunakan haknya untuk mengajukan banding atas putusan tersebut. Pengajuan banding itu disampaikan setelah sidang etik yang digelar Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri, Selasa (10/11).

Advertisement “Terduga pelanggar Saudara AS, sesuai dengan haknya, dalam menanggapi putusan sidang, telah melakukan banding,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa malam.

Isir mengatakan, proses pemeriksaan dan persidangan etik terhadap Ahrie telah berjalan sesuai ketentuan. Selanjutnya, permohonan banding akan diperiksa oleh majelis sidang etik di tingkat banding.

“Nanti ada proses untuk kemudian bandingnya akan diperiksa oleh majelis di tingkat banding,” ujarnya.

Advertisement Sebelumnya, Isir menyampaikan bahwa Ahrie terbukti melakukan pelanggaran kode etik profesi Polri. Sanksi yang dijatuhkan berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota kepolisian.

Ahrie menjadi tersangka pertama dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo yang menjalani sidang etik. Selain dia, terdapat tiga perwira tinggi Polri lainnya yang juga berstatus tersangka, yakni mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.

Penyidik menetapkan Ahrie dan dua perwira tinggi lainnya sebagai tersangka pada 3 November. Dalam perkembangannya, Irjen Slamet Uliandi juga ditetapkan sebagai tersangka baru.

Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin sebelumnya menyebut para tersangka diduga melakukan penyadapan ilegal terhadap nomor telepon Presiden Prabowo.