Drone Kini Bisa Bikin Hujan Buatan, BRIN Kembangkan Teknologi Semai Garam Mikro Dumakron

PONTIANAK POST – Teknologi modifikasi cuaca kini berpeluang memanfaatkan drone sebagai alternatif pesawat berawak untuk penyemaian awan atau hujan buatan. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengembangkan teknologi bernama Dumakron, yang menggunakan partikel garam berukuran mikro untuk meningkatkan efisiensi penyemaian awan.

Teknologi tersebut telah diimplementasikan dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Kamis (5/11). Pengembangan Dumakron diharapkan membuka pilihan wahana operasi modifikasi cuaca, terutama di wilayah rawan kekeringan dan kebakaran.

Advertisement Peneliti Pusat Riset Iklim dan Atmosfer BRIN Findy Renggono menjelaskan, Dumakron menggunakan serbuk natrium klorida (NaCl) berukuran sekitar 2–5 mikrometer. Ukuran ini jauh lebih kecil dibandingkan partikel garam konvensional yang umumnya berukuran 40 mikrometer atau lebih.

Dengan massa bahan semai yang sama, ukuran partikel lebih kecil memungkinkan jumlah partikel yang dihasilkan jauh lebih banyak.

“Secara sederhana, Dumakron bekerja dengan membantu proses pembentukan dan pertumbuhan tetes-tetes air di dalam awan. Tujuannya adalah meningkatkan peluang terjadinya hujan dari awan yang sudah memiliki kandungan air dan kondisi atmosfer yang mendukung,” jelas Findy, Sabtu (7/11).

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Salah satu potensi pengembangan Dumakron adalah penggunaannya melalui drone. Selama ini, operasi modifikasi cuaca dapat memanfaatkan pesawat berawak untuk membawa dan menyebarkan bahan semai ke awan potensial.

Penggunaan pesawat membutuhkan dukungan operasional, mulai dari bahan bakar, personel penerbangan, hingga pengangkutan bahan semai. Dengan partikel garam berukuran lebih kecil, kebutuhan massa bahan semai berpeluang ditekan sehingga membuka kemungkinan penggunaan drone.

“Keunggulan utamanya adalah efisiensi jumlah bahan semai yang harus dibawa. Drone dapat membawa bahan semai dalam jumlah yang lebih ringan, sehingga membuka peluang penyemaian awan dengan biaya operasional yang lebih rendah,” kata Findy.