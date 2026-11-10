Uji terbatas di lahan gambut Kalimantan Tengah menunjukkan Singkong-APP mampu memadamkan titik api p

PONTIANAK POST – Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengembangkan teknologi pemadam kebakaran hutan dan lahan (karhutla) berbahan pati singkong. Dalam pengujian terbatas di lahan gambut Desa Jabiren, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, teknologi bernama Singkong-APP tersebut menunjukkan hasil lebih baik dibandingkan penggunaan air biasa.

Seluruh empat petak yang diberi perlakuan Singkong-APP tidak lagi memperlihatkan titik api setelah pemadaman. Sebaliknya, penggunaan air biasa masih menyisakan tujuh titik api.

Advertisement Perbedaan juga terlihat dari suhu gambut setelah perlakuan. Pada kedalaman pengamatan nominal 60 sentimeter, suhu rata-rata petak Singkong-APP tercatat sekitar 31 derajat Celsius. Sementara itu, petak yang menggunakan air biasa masih menunjukkan suhu sekitar 106 derajat Celsius.

Pengujian lapangan tersebut dilakukan pada Kamis (5/11). Hasilnya menjadi salah satu langkah pengembangan teknologi pemadam kebakaran gambut yang diharapkan mampu mengatasi bara api di bawah permukaan tanah.

Peneliti Pusat Riset Kimia Molekuler BRIN, Julinton Sianturi, mengatakan Singkong-APP dikembangkan untuk menjawab keterbatasan metode pemadaman konvensional. Pada lahan gambut, api dapat terus membara di bawah permukaan meskipun nyala api di atas tanah sudah padam.

Advertisement “Pengembangan Singkong-APP dilatarbelakangi oleh tantangan pemadaman kebakaran hutan dan lahan, khususnya pada lahan gambut, di mana api dapat terus membara di bawah permukaan meskipun api di permukaan telah padam,” ujar Julinton dalam wawancara dengan tim Humas BRIN, Senin (9/11).

Menurut dia, air saja terkadang belum mampu menjangkau seluruh bagian gambut yang terbakar. Bara yang tertinggal di bawah permukaan berpotensi memicu kebakaran kembali.

Uji Empat Jenis Bahan Pemadam

Dalam pengujian di Desa Jabiren, BRIN membandingkan empat jenis bahan pemadam, yakni air biasa, air dengan tambahan bahan pembasah APG, Singkong-APP, dan Flame Freez sebagai produk komersial pembanding.