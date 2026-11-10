Jenderal Hoegeng hingga Margono Dianugerahi Gelar Pahlawan Nasional 2026

PONTIANAK POST – Pemerintah menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada 19 tokoh dari berbagai daerah dan latar belakang bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan, 10 November 2026. Dua tokoh yang menerima penghargaan tersebut adalah mantan Kapolri Jenderal Polisi (Purn) Hoegeng Iman Santoso dan tokoh perjuangan Kiai Modjo.

Selain keduanya, sejumlah tokoh lain yang dianugerahi gelar Pahlawan Nasional adalah R.M. Margono Djojohadikusumo, Ali Sastroamidjojo, dan Ali Sadikin.

Advertisement Para penerima gelar berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari militer, politik, agama, hingga budaya. Penganugerahan ini merupakan bentuk penghormatan negara atas jasa dan perjuangan mereka dalam perjalanan sejarah bangsa.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, penghormatan tidak hanya diberikan kepada tokoh yang namanya dikenal luas masyarakat, tetapi juga kepada para pejuang yang selama ini belum banyak diketahui publik.

"Mari kita berikan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pahlawan, baik yang dikenal selama ini di masyarakat maupun pahlawan yang berjuang tetapi namanya tidak dikenal oleh publik atau oleh masyarakat," ujar Prasetyo, Senin (10/11).

Advertisement Sementara itu, semangat memperingati Hari Pahlawan juga terlihat di Semarang, Jawa Tengah. Bendera Merah Putih sepanjang 1.945 meter dan ribuan foto pahlawan nasional dibentangkan dalam Kirab Merah Putih, Senin (10/11).

Ketua Panitia Kirab Merah Putih Adi Siswanto Wisnu Nugroho mengatakan, kegiatan tersebut digelar untuk menanamkan semangat nasionalisme dan patriotisme, terutama kepada generasi muda.