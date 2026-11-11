RANS Buka Suara soal Kerja Sama Rp14,69 Miliar dengan Dua Kementerian: Ini Klarifikasi Lengkapnya

PONTIANAK POST - PT Rans Entertainmen Indonesia Tbk (RANS) memberikan klarifikasi terkait kerja sama pengadaan jasa influencer senilai Rp14,69 miliar dengan Kementerian Kebudayaan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) setelah mendapat sorotan Indonesia Corruption Watch (ICW).

Perusahaan milik Raffi Ahmad tersebut menegaskan seluruh kerja sama dengan instansi pemerintah telah dilaksanakan secara profesional melalui prosedur pengadaan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam keterangannya yang dikutip JawaPos.com, RANS menyebut proses pengadaan dilakukan melalui mekanisme transparan dan akuntabel, termasuk menggunakan platform Inaproc.id dan e-catalogue.com yang dapat diakses masyarakat.

Advertisement Perusahaan juga mengaku telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan komersial yang ditetapkan masing-masing instansi pemerintah.

Rincian Kerja Sama RANS dengan Dua Kementerian

RANS menjelaskan total nilai kerja sama dengan kedua kementerian mencapai Rp14.696.955.000.

Advertisement Baca Juga: Pemerintah Kontrak Perusahaan Raffi Ahmad Rp14,7 Miliar untuk Konten Medsos

Rinciannya, kerja sama dengan Kementerian Kebudayaan senilai sekitar Rp3,9 miliar, sedangkan tiga kampanye bersama KKP mencapai Rp10.796.955.000.

Menurut RANS, penentuan nilai kontrak mengacu pada commercial rate card perusahaan yang juga digunakan dalam kerja sama dengan klien swasta.

Perhitungan tersebut mencakup ruang lingkup pekerjaan, jenis layanan, jumlah konten, lokasi kegiatan, kompleksitas pelaksanaan, serta hasil pekerjaan yang telah disepakati.

Dalam program bersama Kementerian Kebudayaan, RANS bertugas mempromosikan museum di Indonesia melalui konten kreatif dan interaktif untuk mendorong kunjungan masyarakat.

Sementara bersama KKP, perusahaan memproduksi dan menyebarluaskan konten edukasi mengenai potensi sumber daya laut serta pengembangan industri perikanan Indonesia.