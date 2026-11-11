Para Dosen dan Intelektual Kecam Kekerasan Aparat di Yogyakarta, Desak Penyelidikan Independen

PONTIANAK POST – Forum Intelektual AntarDisiplin (FIAD) mengecam keras tindakan kekerasan aparat dalam rangkaian unjuk rasa pada 10–11 November 2026 di Yogyakarta. FIAD mendesak penghentian kekerasan, perlindungan hak konstitusional warga dalam menyampaikan pendapat, serta pemulihan kebebasan akademik di lingkungan kampus.

Dalam pernyataan sikap yang diterbitkan di Jakarta, Rabu (11/11/2026), FIAD menyoroti pengerahan aparat berseragam lengkap dan kendaraan lapis baja di lingkungan Universitas Gadjah Mada (UGM). Aparat juga disebut melakukan pengejaran hingga ke dalam kampus dan rumah sakit, penangkapan, serta intimidasi terhadap warga.

Advertisement FIAD menilai tindakan tersebut merupakan pelanggaran serius, terlebih kampus dan rumah sakit semestinya menjadi ruang yang terlindungi dari tindakan kekerasan aparat.

Organisasi tersebut menyebut data mengenai orang-orang yang ditangkap atau dibawa ke rumah sakit masih dalam proses verifikasi oleh UGM dan tim independen. Karena itu, FIAD meminta pendataan segera diselesaikan, keberadaan setiap orang dipastikan, serta korban mendapatkan perlindungan, bantuan hukum, dan perawatan medis.

FIAD juga mendesak agar seluruh bukti kekerasan diperiksa secara independen dan dijadikan dasar untuk meminta pertanggungjawaban pihak yang terlibat.

Advertisement Menurut FIAD, kebebasan menyampaikan pendapat merupakan hak konstitusional yang dijamin UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Aparat, dalam menjalankan tugasnya, dinilai seharusnya melindungi hak warga tersebut, bukan membungkamnya melalui tindakan kekerasan.

Selain itu, FIAD mengingatkan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan telah dijamin dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, khususnya Pasal 8 dan 9.

FIAD menilai intervensi kekuasaan yang membungkam sivitas akademika harus dihentikan. Pimpinan perguruan tinggi juga memiliki kewajiban melindungi dan memfasilitasi kebebasan akademik di lingkungan kampus.