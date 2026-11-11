Surat Pengunduran Diri Sudah di Tangan Prabowo, Semua Fraksi DPR Kompak HMP-kan Gibran

PONTIANAK POST – Wacana pemakzulan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka semakin menguat. Delapan fraksi di DPR sepakat menggunakan Hak Menyatakan Pendapat (HMP). Dukungan tersebut telah mengantongi 120 tanda tangan anggota dewan dan kini berada di tangan Pimpinan DPR untuk diproses melalui mekanisme konstitusi.

Kesepakatan lintas fraksi itu resmi diserahkan kepada Pimpinan DPR, Rabu (11/11). Anggota DPR dari Fraksi PKS Mardani Ali Sera mengatakan, jumlah dukungan terus bertambah dan telah melampaui syarat minimal 25 anggota.

Advertisement "Yang tanda tangan makin banyak," ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Menurut Mardani, dukungan tersebut diperoleh setelah masing-masing fraksi melakukan konsolidasi internal. Jumlah tanda tangan yang masuk terus bertambah dari berbagai fraksi.

Dukungan kuat juga datang dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP). Ketua Fraksi PDIP Utut Adianto memastikan seluruh 110 anggota fraksinya mendukung penggunaan HMP. Keputusan itu diambil melalui rapat pleno yang dihadiri 102 anggota, sementara delapan lainnya izin karena sakit.

Advertisement "Fraksi PDI Perjuangan menyatakan akan mengambil jalan konstitusi dengan Hak Menyatakan Pendapat," kata Utut.

Dia menegaskan, keputusan tersebut mengikat seluruh anggota fraksi. Langkah itu didasarkan pada Pasal 7A dan 7B UUD 1945 yang mengatur alasan serta mekanisme pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden sebelum masa jabatan berakhir.

Sebelumnya, Sekretaris Fraksi PDIP Dolfie Othniel Frederic Palit juga membacakan nama 14 anggota yang lebih dahulu menandatangani usulan HMP.

Dolfie menegaskan, pengisian jabatan pimpinan negara harus tunduk pada konstitusi dan peraturan perundang-undangan.

Penggunaan HMP juga diatur dalam Pasal 79 ayat (4) UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) beserta perubahannya.