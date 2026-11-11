Emas 2,6 Kg Senilai Rp6,7 Miliar Gagal Diselundupkan ke Malaysia

PONTIANAK POST – Bea Cukai menggagalkan upaya penyelundupan 2,659 kilogram emas senilai sekitar Rp6,7 miliar di Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman (SAMS) Sepinggan, Balikpapan. Seorang penumpang wanita berinisial MS diamankan saat hendak terbang ke Kuala Lumpur, Malaysia, Sabtu (7/11/2026).

MS menggunakan penerbangan Malaysia Airlines MH 0842. Petugas mengamankannya di ruang tunggu keberangkatan internasional setelah melewati pemeriksaan keimigrasian.

Advertisement Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kalimantan Bagian Timur Bagus Nugroho Tamtomo Putro menjelaskan, penindakan bermula dari pemantauan dan analisis risiko terhadap aktivitas penumpang yang mencurigakan.

"Modus yang digunakan terduga pelaku terbilang tidak biasa," ungkapnya, Rabu (11/11/2026).

Emas tersebut diduga disembunyikan di balik body strap atau korset yang dikenakan MS untuk mengelabui petugas. Setelah melewati pemeriksaan, emas dipindahkan ke dalam koper di toilet ruang tunggu keberangkatan.

Advertisement Kecurigaan petugas terbukti saat dilakukan pemeriksaan fisik terhadap koper. Petugas menemukan empat batang logam mulia yang diduga emas.

"Dari pemeriksaan fisik koper, petugas menemukan empat batang logam mulia yang diduga emas tersebut," jelas Bagus.

Dari pemeriksaan awal, petugas juga memperoleh informasi mengenai seseorang berinisial AN yang diduga mengoordinasikan pengiriman emas tersebut. Keterlibatan AN dan kemungkinan adanya jaringan lain masih didalami.

Bagus mengatakan, pengungkapan ini merupakan hasil pengawasan berkelanjutan melalui pengumpulan informasi, analisis data, dan pemetaan risiko. Bea Cukai juga akan memperketat pengawasan terhadap lalu lintas barang lintas negara.