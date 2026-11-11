Rp6 Triliun untuk Riset Kereta Cepat Merah Putih

PONTIANAK POST - Pemerintah menyiapkan anggaran riset sekitar Rp 6 triliun pada 2027. Salah satu proyek strategis yang didorong melalui pendanaan tersebut adalah pengembangan Kereta Cepat Merah Putih yang melibatkan PT INKA, PT KAI, dan sembilan perguruan tinggi.

Direktur Jenderal Riset dan Pengembangan Pendidikan Tinggi Kemendiktisaintek Fauzan Adziman mengatakan, anggaran tersebut bersumber dari APBN dan pemanfaatan dana abadi penelitian. Alokasi APBN mencapai Rp 3 triliun. Sementara potensi pemanfaatan dana abadi penelitian diperkirakan Rp 1,3 triliun hingga Rp 1,4 triliun.

Advertisement "Kalau kami jumlahkan, untuk tahun depan dengan APBN dan dana abadi penelitian, sekitar Rp 6 triliun. Itu tidak termasuk BRIN," ujarnya dalam rangkaian Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri (KSTI) 2026 di Kampus ITS kemarin (11/11).

Dalam pengembangan Kereta Cepat Merah Putih, konsorsium melibatkan ITS, ITB, dan sejumlah perguruan tinggi lainnya. Riset mencakup desain, ergonomi, sistem propulsi, hingga persinyalan.