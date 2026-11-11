Negara Kebobolan: Ada Satu Tambang Emas Ilegal Hasilkan 500 Kg Selama 8 Tahun Tanpa Terdeteksi

PONTIANAK POST – Kekayaan negara senilai Rp15 triliun diduga hilang akibat aktivitas satu tambang emas ilegal yang beroperasi selama delapan tahun tanpa izin. Tambang tersebut disebut mampu menghasilkan sekitar 500 kilogram emas setiap bulan atau enam ton dalam setahun. Namun, selama bertahun-tahun, aktivitas bernilai fantastis itu luput dari kewajiban membayar pajak dan royalti kepada negara.

Pengungkapan ini disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat berpidato pada puncak peringatan HUT Ke-15 Partai NasDem di NasDem Tower, Jakarta, Rabu malam (11/11).

Advertisement Prabowo mengaku prihatin dengan praktik pertambangan ilegal yang terus menggerus kekayaan negara. Menurutnya, produksi emas dalam jumlah besar tanpa izin tersebut merupakan bentuk perampokan terhadap kekayaan nasional karena hasilnya tidak masuk ke penerimaan negara.

"Ada satu tambang yang sudah beroperasi delapan tahun tanpa izin, tiap bulan yang dihasilkan adalah 500 kilogram emas. Satu tahun berarti enam ton," kata Prabowo.

Nilai ekonomi dari produksi tersebut diperkirakan mencapai Rp15 triliun per tahun. Angka itu menunjukkan besarnya potensi penerimaan negara yang hilang akibat aktivitas pertambangan tanpa izin.

Advertisement "Berapa kekayaan kita hilang? Rp15 triliun, kita bisa bangun berapa ribu sekolah?" ujarnya.

Prabowo kemudian membandingkan nilai kerugian tersebut dengan kebutuhan pembangunan fasilitas pendidikan. Dengan asumsi biaya renovasi rata-rata Rp1 miliar per sekolah, dana Rp15 triliun seharusnya dapat digunakan untuk memperbaiki 15.000 sekolah tambahan.

Bagi Prabowo, praktik tambang ilegal bukan sekadar pelanggaran perizinan. Aktivitas tersebut juga merampas kesempatan masyarakat untuk menikmati hasil kekayaan alam melalui pembangunan fasilitas publik.

Presiden menilai kehilangan penerimaan sebesar itu seharusnya menjadi perhatian serius. Sebab, masih banyak kebutuhan dasar masyarakat yang membutuhkan dukungan anggaran negara, termasuk perbaikan sekolah yang kondisinya belum memadai.