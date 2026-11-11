Gibran Mundur, Setwapres Unggah Capaian Dua Tahun Lapor Mas Wapres

PONTIANAK POST – Di tengah kabar pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres) mengunggah capaian dua tahun program Lapor Mas Wapres (LMW), Rabu (11/11). Kanal pengaduan masyarakat yang diluncurkan pada 11 November 2024 itu disebut telah menindaklanjuti berbagai persoalan, mulai dari pendidikan, akses BBM bersubsidi, hingga fasilitasi sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

Unggahan tersebut muncul pada hari ketika dinamika politik terkait posisi Gibran semakin menguat. Selain kabar pengunduran diri yang dibenarkan Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi, sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi telah menandatangani usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk memproses pemakzulan Gibran.

Advertisement Setwapres menyebut penanganan aduan masyarakat dilakukan melalui koordinasi dengan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Berbagai persoalan yang masuk menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memastikan aspirasi masyarakat mendapatkan tindak lanjut.

Dalam unggahan peringatan dua tahun LMW, Setwapres menampilkan sejumlah contoh persoalan yang telah ditangani. Di antaranya aduan mengenai pendidikan, akses terhadap BBM bersubsidi, serta fasilitasi sertifikasi TKDN.

"Dua tahun bukan sekadar penanda waktu, melainkan komitmen untuk terus mendengar setiap aspirasi, merespons kebutuhan masyarakat, dan menghadirkan manfaat nyata bagi seluruh rakyat Indonesia," tulis Setwapres dalam unggahannya, dikutip Rabu (11/11).

Advertisement Setwapres juga menegaskan pentingnya memastikan setiap pengaduan masyarakat mendapatkan penanganan yang tepat. Kanal tersebut diharapkan tetap menjadi sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan persoalan yang membutuhkan respons pemerintah.

Lapor Mas Wapres resmi diluncurkan pada 11 November 2024. Program ini menjadi salah satu kanal pengaduan yang melengkapi layanan pengaduan pemerintah lainnya, bukan menggantikan kanal yang telah tersedia.

120 Anggota DPR Ajukan HMP

Sementara itu, tekanan politik terhadap Gibran juga menguat melalui langkah lintas fraksi di DPR. Sebanyak 120 anggota dari delapan fraksi telah menandatangani usulan HMP terkait polemik persyaratan Gibran sebagai wakil presiden.

Wakil Ketua DPR Saan Mustopa mengatakan, jumlah tersebut telah melampaui persyaratan minimal pengajuan hak menyatakan pendapat, yakni 25 anggota DPR dari lintas fraksi. Dokumen usulan telah diterima pimpinan DPR dan akan diproses sesuai mekanisme yang berlaku.